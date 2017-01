Luxottica-Essilor, giudizi positivi degli analisti.Goldman: crescita negli Usa

Luxottica ed Essilor in gran spolvero a Milano e Parigi dopo l'annuncio dell'integrazione tra i due gruppi. Le azioni sono salite rispettivamente dell'8,25% a 53,65 euro e dell'11,85% a 114,2 euro. Le societa' hanno annunciato una delle operazioni piu' chiacchierate negli ultimi mesi nel comparto del lusso, estremamente positiva secondo gli analisti. Su Luxottica e' piovuto gia' il primo upgrade, con Kepler Cheuvreux che ha alzato la raccomandazione da reduce a buy, con prezzo obiettivo alzato da 44 a 56 euro: l'operazione con Essilor "fornisce una soluzione alle questioni sulla governance e 400-600 milioni di euro di sinergie nel lungo termine", pari al 13-20% dell'Ebit combinato atteso nel 2017.

Gli esperti sottolineano come potrebbero sorgere comunque "questioni Antitrust". Per Equita Sim (buy, prezzo obiettivo a 55 euro) il deal avviene a un concambio equo e le sinergie sono "rilevanti"; Banca Akros conferma il giudizio accumulate su Luxottica, mentre Banca Imi ha posto rating e target price in revisione, apprezzando l'operazione "in un periodo in cui il settore del lusso vive una fase di transizione in cui i grandi marchi si stanno muovendo verso una strategia di produzione diretta, come nell'esempio di Gucci", che non ha rinnovato la licenza con Safilo G. Credit Suisse, che conferma la raccomandazione outperform e il Tp a 50 euro sul titolo, ritiene che l'integrazione con Essilor abbia senso, dal momento che unisce i due colossi del settore che si caratterizzano per competenze in diverse parti della catena del valore. Peraltro, aggiunge CS, alla luce delle recenti mosse delle due societa' - Essilor negli occhiali da sole e Luxottica nelle lenti - "e' chiaro che entrambe cercassero esposizione nella nicchia dell'altro".

La fusione consentira' di creare un operatore integrato dedicato alla cura della vista con oltre 140.000 dipendenti e vendite in oltre 150 Paesi; il nuovo gruppo avrebbe, su base pro-forma, ricavi netti per oltre 15 mld euro e un Ebitda netto combinato di circa 3,5 mld. Sulla base di un'analisi preliminare, il nuovo gruppo prevede di generare nel medio termine progressivamente sinergie di ricavi e di costi per un ammontare tra i 400 mln e i 600 mln, con un'accelerazione nel lungo termine. L'operazione prevede il conferimento in Essilor da parte di Delfin dell'intera partecipazione detenuta in Luxottica (circa il 62%), a fronte dell'assegnazione di azioni Essilor di nuova emissione sulla base di un rapporto di scambio pari a 0,461 azioni Essilor per 1 azione Luxottica.



Successivamente e' previsto il lancio di un'offerta pubblica di scambio obbligatoria sulla totalita' delle rimanenti azioni Luxottica in circolazione, al medesimo rapporto di scambio, finalizzata al de-listing. Essilor diverrebbe una holding denominata EssilorLuxottica, a seguito del conferimento di tutte le sue attivita' operative in una societa da essa interamente partecipata, che assumera' la denominazione Essilor International, e del conferimento da parte di Delfin delle proprie azioni Luxottica. A seguito dell'operazione, Delfin deterrebbe una partecipazione al capitale di EssilorLuxottica compresa tra il 31% e il 38%, divenendone il primo socio. I diritti di voto di tutti i soci di EssilorLuxottica sarebbero limitati al 31% e sarebbe eliminato ogni diritto di voto doppio. Il Cda di Essilor ha approvato ieri all'unanimita' l'accordo con Delfin; il Board di Luxottica ha riconosciuto all'unanimita' che l'operazione e' nel miglior interesse della societa'.



E' previsto che Leonardo Del Vecchio, presidente di Luxottica, assuma la carica di presidente esecutivo e amministratore delegato di EssilorLuxottica e il presidente e Ceo di Essilor, Hubert Sagnieres, il ruolo di vice presidente esecutivo e vice amministratore delegato con i medesimi poteri del presidente esecutivo e a.d. Del Vecchio e Sagnieres manterrebbero le rispettive cariche di presidente di Luxottica e di presidente e amministratore delegato di Essilor. Con Essilor "vogliamo creare un campione europeo che mantenga forti le sue radici nazionali. Continueremo a investire in Italia e Francia e inoltre integreremo le nostre operazioni internazionali", ha detto Del Vecchio nel corso della conference call di presentazione dell'operazione. L'imprenditore ha definito il deal "un grande passo avanti nel raggiungimento della nostra visione", sottolineando come "con il management negli ultimi anni abbiamo lavorato duramente per poter cogliere le opportunita' di crescita" che si presentassero.



"Abbiamo e condividiamo gli stessi valori, la stessa visione, lo stesso interesse per i prodotti. Lenti e montature devono stare insieme", ha affermato Sagnieres nella call. Il closing dell'operazione e' previsto per il secondo semestre del 2017, subordinatamente alla realizzazione di tutte le condizioni sospensive, e sarebbe seguito dall'offerta pubblica obbligatoria sulla totalita' delle rimanenti azioni di Luxottica in circolazione.