Lvmh, Arnault compra il Cipriani di Venezia e rafforza la presa sugli hotel

Il colosso del lusso Lvmh continua lo shopping a livello globale e sborsa 3,2 miliardi di dollari per mettere le mani anche su Belmond, gruppo specializzato in alberghi e viaggi (via treno e nave) di altissima gamma, rafforzando così la sua presenza nel mondo dell'hotellerie. Belmond possiede 46 tra hotel di lusso nel mondo, tra cui il Cipriani di Venezia, oltre a treni e navi da crociera.

Lvmh acquisira' Belmond per 25 dollari in contati per ogni azione di classe A, per un valore azionario complessivo di 2,6 miliardi e un valore d'impresa di 3,2 miliardi. Nei 12 mesi chiusi a settembre, Belmond ha registrato ricavi per 572 milioni di dollari e un ebitda rettificato di 140 milioni. La transazione dovrebbe chiudersi nella prima meta' del 2019, dopo il via libera degli azionisti di Belmond e delle autorita' competenti in materia di concorrenza.

Oltre all'Hotel Cipriani a Venezia, fanno parte delle proprieta' di Belmond lo Splendido a Portofino, il Copacabana Palace a Rio de Janeiro, il Grand Hotel Europe a San Pietroburgo o l'Hotel das Cataratas nel Parco Nazionale Iguassu in Brasile.

Nel portafogli ci sono pero' anche treni leggendari, come il Venice Simplon-Orient-Express e Belmond Royal Scotsman e crociere eccezionali come Belmond Road a Mandalay, in Birmania. "Belmond offre esperienze uniche per i viaggiatori piu' esigenti", ha detto Bernard Arnault, presidente e Ceo di Lvmh.

"La sua eredita', i suoi servizi innovativi, la sua eccellenza sono in linea con i valori del Gruppo e complementari con le nostre Cheval Blanc maisons e le attivita' alberghiere di Bvlgari. Questa acquisizione aumentera' in modo significativo la presenza di Lvmh nell'ospitalita' di alta gamma".