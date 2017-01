Lvmh entra in Marcolin con il 10%, Safilo fallisce il rimbalzo in Borsa

Non si rialza ancora in Borsa il titolo Safilo dopo il tonfo di ieri di oltre il 13%. Il colosso veneto degli occhiali controllato dagli olandesi di Hal ha accusato la mossa del colosso francese della moda Lvmh che ha rilevato una quota di poco inferiore al 10% del gruppo italiano di occhiali Marcolin dal fondo Pai Partners, che nel 2013 ha rilevato la società delistandola da Piazza Affari.

L'operazione sarebbe funzionale a espandere la produzione di occhiali per i suoi marchi di lusso e la mossa ha fatto scivolare in Borsa Safilo, il cui fatturato poggia per circa il 30% sulle licenze dei marchi Lvmh, con qualche vendita anche sul gigante Luxottica. Marcolin già produce per Lvmh la linea Emilio Pucci e l'investimento azionario potrebbe preludere alla decisione di concentrare su Marcolin l'intera produzione del colosso francese, facendone una sorta di hub per gli occhiali.

L'accordo, che non e' stato ancora raggiunto, potrebbe prevedere investimenti sulle attività manifatturiere di Marcolin in Italia, come pure la creazione di una nuova società che assorba tutte le licenze di Lvmh. L'operazione valorizzerebbe l'intera società italiana fino a 500 milioni.

A Piazza Affari così si sono fatti sentire immediatamente i contraccolpi, con la pioggia di vendite su Safilo che oggi fallisce il rimbalzo. Il gruppo controllato da Hal, ricordava recentemente un report di Mediobanca, deve alle licenze in corso con Lvmh (Dior, Celine, Marc Jacobs, Fendi e Givenchy) circa il 30% del suo fatturato, pari a 350 milioni di euro.

La possibilità che Lvmh potenzi la sua produzione negli occhiali e concentri i suoi marchi su Marcolin ha pesato anche sul titolo Luxottica, in calo finale del 2,7%, anche se il gruppo controllato dalla Delfin di Del Vecchio puo' aver registrato qualche presa di beneficio dopo la corsa seguita all'annuncio delle nozze con il colosso delle lenti Essilor.