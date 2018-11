M5S: dazi su riso Cambogia e Myanmar vittoria del movimento

“La Commissione europea ha concluso l'inchiesta sulle importazioni di riso a seguito di un’istanza presentata dal ministero dello Sviluppo economico e sostenuta anche dal ministero delle Politiche agricole, e finalmente dà ragione al nostro Paese, proponendo dazi sul riso importato da Cambogia e Myanmar”. Così in una nota il componente del MoVimento 5 Stelle della commissione Agricoltura alla Camera Giuseppe L’Abbate.

“Questa decisione, come ha specificato il ministro Centinaio, riconosce il danno economico causato al nostro Paese dalle importazioni a dazio zero da Cambogia e Birmania. Ma soprattutto è una vittoria del MoVimento 5 Stelle, che arriva dopo anni di battaglie sulla questione. Nel 2014 veniva infatti approvata alla Camera una nostra risoluzione, di cui sono primo firmatario, per impegnare il governo a intervenire in tempi rapidi in sede europea per attivare la clausola di salvaguardia. Siamo felici di esserci fatti portatori degli interessi dei nostri risicoltori e di aver fatto un ulteriore passo avanti a tutela delle produzioni agricole nazionali”, conclude L’Abbate.