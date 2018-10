M5S: "Plastica, ok stop monouso entro 2021"

“Stop plastica monouso. Il voto del parlamento europeo è una tappa importantissima verso un Mondo #plasticfree. Lo stop dal 2021 deve spingere il Parlamento e Governo italiano al varare al più presto una normativa per vietare la plastica monouso anche in Italia. Non possiamo attendere il 2021 e sin da ora va programmata la riconversione industriale per fissare l’uscita dal monouso della plastica entro due anni. Si può fare e le industrie che oggi producono plastica monouso vanno aiutate a riconvertire la loro produzione industriale. Il futuro è già qui. Il 2021 è dietro l’angolo, non possiamo aspettare” Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Ambiente.