Macron presidente, "ora attenzione alle elezioni politiche e al voto tedesco"

"I mercati hanno già scontato la vittoria di Macron nei giorni scorsi. Il punto centrale è ora l'esito delle elezioni per l'Assemblea Nazionale francese dell'11 e del 18 giugno, lì si capirà se Macron avrà la maggioranza per realizzare il suo programma che è liberale ma che ha anche una forte attenzione sociale tipica dei modelli scandinavi".

Gregorio De Felice, capo economista di Intesa SanPaolo, commenta con Affaritaliani.it la reazione che potranno avere i mercati finanziari dopo il ballottaggio in Francia. Meglio Borse o bond? "Entrambi potrebbero andare bene, anche se la vittoria di Macron - come detto - non è una sorpresa. Ora bisognerà capire quale contributo darà il neo-presidente francese alla riforma della governance europea. Attenzione poi alle elezioni tedesche del 24 settembre e prima ancora al test locale in Renania del 14 maggio", conclude De Felice.