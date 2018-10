Made in Italy: il Comitato Leonardo conferma Luisa Todini come Presidente

’Assemblea dei Soci del Comitato Leonardo (www.comitatoleonardo.it), riunitasi lo scorso 5 Ottobre, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo e confermato, per il terzo mandato consecutivo, l’imprenditrice Luisa Todini come Presidente per il triennio 2018 -2020. La Presidente Todini sarà affiancata dalla Vicepresidente per Confindustria Licia Mattioli.

Il consiglio direttivo è stato rinnovato con l’elezione di 5 nuovi consiglieri, figure di spicco nei rispettivi settori industriali e ambasciatori del Made in Italy nel mondo: la Presidente di Biagiotti Group, Lavinia Biagiotti, Il Presidente di Brembo, Alberto Bombassei, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente di Adler, Paolo Scudieri e il Presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini.

Tra i consiglieri del precedente Consiglio Direttivo sono stati inoltre confermati per un nuovo mandato: Federico Grazioli, Presidente di Agriconsulting; Giuseppina Amarelli Mengano, Presidente di Amarelli; Giandomenico Auricchio, A.D. di Gennaro Auricchio; Sonia Bonfiglioli, Presidente del Gruppo Bonfiglioli; Adolfo Guzzini, Presidente di iGuzzini Illuminazione; Beniamino Quintieri, Presidente SACE e Andrea Tessitore, Presidente e A.D di Xerjoff.

L’Assemblea ha inoltre approvato l’ingresso nel Comitato Leonardo di 5 nuovi soci, appartenenti a settori industriali diversi e strategici per l’economia del Paese:Consorzio Casalasco del Pomodoro, la più importante realtà del settore conserviero in Italia e tra le prime 3 a livello europeo; Gruppo Angel, gruppo industriale che progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i settori aviazione, spazio, ferroviario, Internet of Things; Gruppo Generali, uno dei principali player assicurativi a livello mondiale; Herno Spa, eccellenza del Made in Italy oggi riconosciuta dal mondo della moda come sinonimo di “urban outerwear”; Xerjoff, leader nel settore della profumeria di lusso, presente in oltre 60 mercati al mondo.

“In questo triennio il Comitato si è ulteriormente affermato come “palestra del fare impresa” per il Made in Italy. Insieme ai nostri rappresentanti istituzionali di ICE- Agenzia e Confindustria abbiamo accompagnato le imprese nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione” ha dichiarato la Presidente Todini. “Abbiamo acquisito ben 17 nuovi soci, raggiungendo un totale di 130 soci effettivi e 29 onorari, tutti esponenti di spicco della nostra imprenditoria, nei settori tradizionali ma anche in quelli più innovativi. Abbiamo rafforzato la collaborazione con ICE Agenzia e Confindustria, i nostri fondatori che ringraziamo per il supporto costante, con Sace e SIMEST. Abbiamo avviato nuove importanti partnership, come quelle con il Progetto ELITE di Borsa Italiana, con l’Università LUISS, con il CONI e con UniCredit, che è stato nostro partner per il Forum Annuale a Milano su Industria 4.0 lo scorso anno. Abbiamo portato avanti il nostro impegno per la valorizzazione dei giovani talenti italiani, mettendo a disposizione, grazie ai soci promotori, premi di laurea per 90.000 euro e 9 stage retribuiti. Con i premi Leonardo International abbiamo rafforzato il legame con imprenditori e investitori che hanno creduto nel nostro Paese. Vorrei ringraziare i consiglieri attuali e passati, i Soci e tutto il team, che hanno reso possibile questi risultati. Nel prossimo triennio continueremo a lavorare per fornire un contributo fattivo al rafforzamento della capacità dell’Industria italiana di dispiegare tutto il proprio potenziale in termini di crescita, innovazione, tecnologia e qualità”.