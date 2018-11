MAF, dove i top leader incontrano i Millennials

Si è tenuto oggi a Torino, presso la Nuvola Lavazza, il primo appuntamento del Millennials Ambassadors Forum (MAF), piattaforma europea che nasce per dare risposte concrete alle problematiche occupazionali di una generazione che si appresta a governare il mondo.

#IdeasWork MAF è una job fair 4.0, una giornata in cui Amministratori Delegati, Top Manager di realtà aziendali nazionali, internazionali e rappresentanti istituzionali diventano mentor dei millennials, offrendo loro vision, expertisee previsioni sui principali trend che caratterizzeranno il futuro.

Ispirato ai Sustainable Development Goals dell'ONU, il MAF è un’idea di Luisa Todini, Roberto Maroni e Giordano Fatali.

MAF, parlano gli ideatori

Roberto Maroni (Fondazione Root Millennials), ai margini dell'evento, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: "I Millennials sono una generazione poco ascoltata dalle istituzioni, dai governi e dal mondo delle imprese. Oggi facciamo partire un momento di confronto e ascolto".

VIDEO - Maroni: "Millennials, generazione poco ascoltata"

MAF, parlano gli Ambassador

Il Sindaco di Torino Chiara Appendino ha condiviso con Affaritaliani.it il messaggio che è venuta a portare ai giovani presenti: "Non abbiate paura di rompere gli schemi".

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale ENEL, come ha detto ad Affaritaliani.it, ha portato alla platea di Millennials un problema da risolvere: "Come liberare le colonnine delle auto elettriche dal parcheggio abusivo? Speriamo di trovare qui un'idea".

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale ENEL: "Siamo qui per cercare un'idea"

Gli altri Ambassador presenti oggi al MAF: Paola Corna Pellegrini Amministratore Delegato e Direttore Generale ALLIANZ PARTNERS; Giuseppe Lavazza, Vice Presidente LAVAZZA; Fabrizio Gavelli Amministratore Delegato Mellin e Danone Early Life Nutrition South East Europe DANONE; Luca Palermo Amministratore Delegato EDENRED ITALIA; Marc Benayoun Amministratore Delegato EDISON; Giampiero Massolo Presidente del Consiglio di Amministrazione FINCANTIERI; Emilio Petrone Amministratore Delegato GRUPPO SISAL; Enrico Cereda Presidente e Amministratore Delegato IBM ITALIA; Federica Barbaro Amministratore Delegato PB Tankers; Eugenio Sidoli Presidente e Amministratore Delegato PHILIP MORRIS ITALIA; Gianfilippo Mancini Amministratore Delegato SORGENIA; Marco Gualtieri Founder & Chairman SEEDS&CHIPS; Walter Gai Managing Partner AMROP; Edoardo Cesarini Managing Director e Amministratore Delegato WILLIS TOWERS WATSON ITALIA, Marco Bussetti Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Lorenzo Fontana Ministro per la Famiglia e la Disabilità; Marco Podeschi Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura e Università, Ricerca, Informazione, Sport, Innovazione tecnologica e Rapporti con l'A.A.S.S. Repubblica di San Marino.

Sviluppare network, promuovere il dialogo e favorire opportunità professionali: nel corso di #IdeasWork MAF i top leader esporranno progetti in anteprima o già in essere in un pitch, sulla base dei bisogni concreti delle realtà che rappresentano, focalizzandosi su alcune tematiche di interesse.In 7 minuti gli Ambassador spiegheranno al pubblico il needspecifico dell'azienda, invitando i giovani a presentare le migliori idee per svilupparli, attraverso proposte concrete e innovative. Ai migliori progetti sarà data la possibilità di incontrare i vertici aziendali per condividere i contenuti. Per partecipare alla call, aperta ufficialmente dal 21 novembre 2018 al 30 gennaio 2019, sarà necessario rispondere all’applicationsul sito https://ideaswork.maforum.org.

Con #IdeasWorksi proporranno attività innovative grazie alla partecipazione di startupperche realizzeranno workshop su blockchain, circular economy, reverse mentoring, strategie di job-search, coinvolgendo i ragazzi attraverso il contatto con illustri personalità, grazie a diversi format.

Come nel caso di Give Me 5!, ideato da Seeds&Chips, che consente ai Millennial di incontrare gli Ambassador presenti in una conversazione face-to-face di soli cinque minuti, per esporre idee e progetti alfine di ricavarne opinioni e ispirazioni. Oppure come il Millennials corner,uno spazio di interazione e scambio tra Aziende e Millennials, in una modalità innovativa che supera le regole classiche delle job fair. Non solo opportunità aperte e raccolta dei cv. I giovani dialogano direttamente con le aziende sui loro valori e i need specifici sul futuro del business per presentare idee e progetti; o ancora Workshop, una palestra per allenarsi al mondo del lavoro di domani acquisendo competenze nel campo dell'innovazione, imparando a raccontarsi efficacemente per affinare la propria strategia di ricerca di opportunità professionali.

Il kick-off del MAF sarà anche l’occasione per presentare il rapporto annuale Millennials Ambassadors Outlook, un documento frutto di raccolta e analisi di dati provenienti da autorevoli fonti, dalle esperienze dei Millennials Ambassadors e, non ultimo, da influencerdi livello mondiale, in merito alla programmazione del futuro delle nuove generazioni.

Da un estratto dell’Outlook emerge che in Italia i Millennials sono 8.658.000: sono nativi digitali, e si considerano cittadini e lavoratori del mondo, motivati e focalizzati sullo sviluppo del networking. Una generazione che, seppur considerando formazione e apprendimento fattori fondamentali nella scelta del posto di lavoro, si scontra con i dati ancora poco incoraggianti della disoccupazione giovanile (35% nel nostro Paese). Come registrano gli indicatori dell’agenda digitale europea, l’Italia resta tra i Paesi meno avanzati in termini di digitalizzazione e innovazione dei processi amministrativi e imprenditoriali, per l’arretratezza delle infrastrutture, l’immaturità culturale e l’analfabetismo funzionale.