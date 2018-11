MAF, il primo appuntamento è stato un successo

Oltre 500 partecipanti, 300 Millennials, 200 top manager delle più grandi aziende pubbliche e private del paese: è stato un successo assoluto il primo appuntamento del Millennials Ambassadors Forum (MAF).

La piattaforma europea, ideata da Roberto Maroni, Luisa Todini e Giordano Fatali, si è tenuta il 7 novembre alla Nuvola Lavazza di Torino. Anche Affaritaliani.it è stato presente all'evento, ascoltando le dichiarazioni dei leader presenti.

I ragazzi presenti hanno potuto incontrare di persona le aziende e le Istituzioni attraverso topic contest specifici che hanno puntato tutto sull’innovazione e il futuro.

Tra questi, spiccano il challenge sostenuto da Enel e dal suo amministratore delegato Francesco Starace sulla e-mobility; quello sull’economia circolare e le soluzioni tecnologiche per il sociale – dai servizi ai cittadini alla mobilità – sostenuto da IBM Italia con il suo presidente, Enrico Cereda, uno degli speaker in occasione dell’evento; il “Progetto MyLight” sul miglioramento del servizio per i non-vedenti sostenuto da Allianz; il topic scelto da Danone è stato invece l’obesità – a dimostrazione dell’attualità dei temi trattati – mettendo a disposizione un Give me 5!, format di Seeds&Chips, ossiauna conversazione di 5 minuti per l’esposizione di idee e progetti face-to-face con il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, l’ideatore del microcredito moderno.

Di rilievo anche le iniziative degli altri partner: Fincantieri con il suo presidente, l’Ambasciatore Giampiero Massolo, per le tecnologie a supporto di progetti dimentoringe reverse mentoring, lo scambio di competenze tra i senior e i nativi digitali; Philip Morris che si è concentrata sul videomakinge la valorizzazione del profilo degli addetti al settore manifatturiero; Lamborghini, con il suo presidente, Stefano Domenicali, ex direttore della gestione sportiva della Ferrari, che sostiene un challenge sullo smartworking; il progetto di Edenred Italia sul welfare aziendale; Edison sulla blockchain e marketing per la fidelizzazione di clienti e stakeholder; PB Tankers incentrato sull’internet delle cose applicato allo shipping; l’iniziativa “video bolletta” di Sorgenia, nuovo sistema di customer base engagement e, last but not least, il progetto del Gruppo Sisal focalizzato sull’intelligenza artificiale, il mondo dei pagamenti e le possibili connessioni.

MAF tornerà dal 6 al 9 maggio prossimo, alla Fiera Milano a Rho, all’interno di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit.