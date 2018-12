Maire Tecnimont riceve la certificazione multisito da Bureau Veritas

Marie Tecnimont riceve la certificazione multisito da Bureau Veritas per gli ottimi standard raggiunti in termini di Salute, Sicurezza e Ambiente.

Performance in termini di Salute, Sicurezza e Ambiente significativamente migliori rispetto alla media internazionale dei produttori Oil & Gas; da ottobre 2017 ad oggi, 125 milioni di ore lavorate dalla controllata Tecnimont SpA senza giorni persi per infortunio in cantiere (Lost Time Injuiries secondo OSHA - Occupational Safety and Health Administration): è con la forza di questi risultati record che il Gruppo Maire Tecnimont ha ricevuto da Bureau Veritas Italia la certificazione multisito in accordo agli standard OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015. Certificazione che valorizza le sinergie tra le diverse realtà aziendali, uniformando procedure e metodi, ottimizzando i tempi di audit, e aumentando la competitività sul mercato sia di ogni singola entità, sia dell’intero Gruppo. Quindi un nuovo approccio alla certificazione che rappresenta una importante leva per integrare società operanti in aree territoriali e sociali profondamente differenti. La scelta di Bureau Veritas è stata motivata dalla sua leadership internazionale e dalla sua costante attenzione all’ambito della sicurezza dei lavoratori.

Il Gruppo Maire Tecnimont ha raggiunto questo importante traguardo per le sue principali società, appartenenti ad aree molto diverse, con sedi in Italia (Tecnimont SpA, KT-Kinetics Technology e Neosia SpA), in Germania (TPI GMBH), in Russia (TCM OOO), in India (Tecnimont Private Limited) e per tutti i cantieri presenti nel mondo. Un target ambizioso che ha richiesto un impegno e un coinvolgimento costante nello sviluppo del “Progetto Multisito” certificato da Bureau Veritas Italia nel corso degli ultimi tre anni.

Il Gruppo, inoltre, è impegnato a diffondere gli standard e la cultura della Salute, Sicurezza ed Ambiente nelle realtà locali, anche attraverso un’attività di formazione che può vantare numeri importanti: mediamente ogni anno 2 milioni di ore investite per formare il personale dei subappaltatori, e 55mila ore per le risorse interne, sia in ufficio, sia in cantiere.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “La certificazione multisito che abbiamo ricevuto rappresenta un grande traguardo per il Gruppo: rafforza la nostra visibilità’ sul mercato, e soprattutto conferma ulteriormente l’impegno di Maire Tecnimont nella tutela non solo dei propri dipendenti, ma anche dell’indotto che si genera intorno ad ogni nostro progetto. Pensate che solo nel 2018, nei nostri cantieri nel mondo abbiamo coordinato una forza lavoro media stimata di 50.000 unità”.

Ettore Pollicardo, Presidente e Amministratore Delegato Bureau Veritas Italia, ha aggiunto: “Le certificazioni rilasciate al Gruppo Maire Tecnimont, sono un grande risultato anche per Bureau Veritas, la complessità del gruppo, l’internazionalità del perimetro e la dimensione del gruppo rendono queste certificazioni uniche. Oltre 2 milioni di ore in formazione sui temi della sicurezza sono un indicatore circa la bontà e la determinazione di Maire Tecnimont di perseguire, partendo dalla Direzione sino a tutti i livelli, un concetto di sicurezza che va oltre quanto richiesto dalle normative, ma trae origine dal concetto di valore delle persone e della loro sicurezza come valore assoluto. Bureau Veritas con orgoglio consegna questi certificati.”