Manovra, arriva la norma anti-furbetti sulla flat-tax. Imu sui capannoni: -40%

Dall'Imu sui capannoni, ai giochi e dalle accise per l’autotrasporto allo sconto per le farmacie. Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla manovra. Il pacchetto è composto da 41 proposte del relatore e 15 del governo. Si tratta di una prima tranche, riferiscono fonti governative.

Mancano infatti per il momento tutte le misure per la famiglia, annunciato nei giorni scorsi dal governo, e le norme sulle pensioni (Fornero e taglio degli assegni d'oro). Un emendamento prevede il raddoppio della sforbiciata all'Imu sui capannoni: la modifica porta dal 20% al 40% la deducibilita' dell'Imu ai fini Ires e Irpef, per gli immobili strumentali.

La misura costa 290,3 milioni nel 2020 e circa 166,9 milioni dal 2021: le risorse arrivano dal Fondo per l'attuazione del programma di governo previsto dall'articolo 55 della legge di bilancio, che per il 2020 ha una dotazione totale di 430 milioni.

In più, per evitare abusi nell'accesso al nuovo regime forfetario dei minimi per le partite Iva fino a 65mila euro, un emendamento dei relatori alla manovra prevede che la flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle "persone fisiche nei casi in cui l'attivita' sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro" con i quali il soggetto lavora o ha lavorato "nei due anni d'imposta precedenti". Il blocco scatta anche per soggetti "direttamente o indirettamente riconducibili" al vecchio datore di lavoro.

Per il momento, dunque, il Governo ha deciso di presentare solo un pacchetto parziale in quanto le risorse disponibili non erano sufficienti a coprire tutti i temi sul tavolo. Secondo fonti di Palazzo Chigi, nella riunione fiume di ieri tra tecnici ed esponenti del Governo si è dibattuto a lungo sul raddoppio della detrazione dell’Imu sui capannoni agricoli e industriali.

Una norma fortemente voluta dalla Lega - e su cui lo stesso Matteo Salvini ha spinto nella giornata di ieri - che avrebbe assorbito molte delle risorse disponibili. Circa 279 milioni di euro. L’accordo iniziale era di presentare 150 proposte - di cui 90 della Lega e 60 del M5s - ma così non é stato. Insomma, al momento il primo pacchetto contiene uno dei cavalli di battaglia della Lega con la rinuncia di tante altre proposte.

Le novità potrebbero arrivare nella seconda tranche di emendamenti che il governo dovrebbe depositare in commissione, ma per quanto riguarda in particolare le modifiche alla Fornero con l'introduzione di 'quota100' sembra più probabile il rinvio in seconda lettura al Senato. I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 e andranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domani mattina alle 10. L'obiettivo è di chiudere l'esame in commissione entro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula della Camera mercoledì a mezzogiorno.