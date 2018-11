Manovra, Artom ad Affari: "Deficit su al 3,4%,flat tax e cuneo da 17 miliardi"

di Andrea Deugeni

"E' una provocazione ma molto concreta. Non si può affrontare un 2019 con una procedura d'infrazione aperta, una spada di Damocle mentre il governo è soggetto a uno stillicidio continuo di notizie negative, anche riguardo ai rapporti fra governo e Commissione europea. Quindi o si chiude l'argomento prima dell'Ecofin del 22 gennaio, cedendo qualche cosa a Bruxelles dal punto di vista della manovra ed evitando la procedura oppure, a infrazione ormai avviata, il governo potrebbe mettere in cantiere un punto aggiuntivo di deficit/Pil (dal 2,4 al 3,4%, ndr) da impiegare per far partire subito, oltre al reddito di cittadinanza e il superamento della riforma Fornero, anche la flat tax alle imprese. E non soltato quella alle partite Iva".

Lo spiega Arturo Artom, imprenditore considerato vicino a Davide Casaleggio e tra i fondatori di Confapri (Confederazione delle attività produttive), intervistato da Affaritaliani.it per entrare nel dettaglio della sua proposta rivoluzionaria su come affrontare il delicato momento dello scontro fra l'Italia e Bruxelles. Una querelle che non sta aiutando l'economia italiana in "pesante rallentamento" ("il dato sul Pil del quarto trimestre sarà negativo", dice) e che rischia di far peggiorare ulteriormente la situazione. "Anticipare gli interventi del programma di governo sulle imprese, come anche l'abbattimento del cuneo fiscale, interventi che la Lega voleva invece spalmare - aggiunge l'imprenditore grillino - consentirebbe al Paese di far ripartire subito anche gli investimenti privati".





Un punto aggiuntivo di deficit/Pil, che arriverebbe così al 3,4%, rispetto al 2,4 fissato dall'esecutivo, sono circa 17-18 miliardi...

"Sì, dote da ripartire così: 7-8 miliardi per aumentare notevolmente la platea delle Pmi coinvolta nella flat tax e altri 9 per abbassare le altre componenti del cuneo fiscale e dell'Irap. Misure che darebbero un segnale di fiducia alle imprese che, spaventate per l'incertezza che regna attorno al Paese, stanno bloccando e ritardando gli investimenti. Oltretutto, l'Italia andrebbe a vincere la sfida sui mercati. Si tratta infatti di misure che gli investitori vogliono veder introdurre".







Quindi, secondo lei, poi lo spread Btp-Bund si abbasserebbe?

"Sì, i mercati adorano gli shock fiscali espansivi: il differenziale fra i nostri titoli di Stato decenali e quelli tedeschi si è ridotto l'altro giorno subito dopo che la Commissione europea ha annunciato la bocciatura definitiva del documento programmatico di bilancio italiano, aprendo la strada alla procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese. Ciò significa che la vera sfida dell'Italia è con i mercati. A questo punto, è sbagliato andare ad ingaggiare una trattativa con Bruxelles, elemosinando ammontare e i tempi, da allungare, della comminazione delle sanzioni a procedura aperta a fronte di una rimodulazione delle misure economiche. E' una strategia fallimentare. Un'autentica follia".





Perché?

"Mantiene il clima d'incertezza sul fronte dei conti pubblici e nell'economia del nostro Paese. Se procedura d'infrazione sarà, è meglio anticipare alcune misure economiche del programma di governo facendo più deficit, scelta di politica economica espansiva, come il taglio delle tasse e maggiori investimenti. Misure che verrebbero apprezzate dai mercati e che consentirebbero all'Italia di vincere la sfida con l'Europa, neutralizzando dal punto di vista dello spread la procedura d'infrazione. La politica punitiva di Bruxelles verrebbe così depotenziata e l'Italia riuscirebbe a rilanciare fortemente la crescita in un clima di grande entusiasmo e di positività. L'alternativa è cedere qualcosa all'Ue, ma senza far scattare formalmente il 22 gennaio la procedura comunitaria".





La sua proposta parte dal fatto che il clima economico del Paese si sta deteriorando...

"Sì, i dati che ho a disposizione sono molto brutti: nel comparto di produzione delle viti, settore che è a monte di ogni filiera, il calo si aggira nell'ordine del 15-20%, il retail fa -10% rispetto al novembre scorso e le richieste di mutui e prestiti sono sotto di una percentuale compresa fra il -5 e il -10. Nel quarto trimestre andremo incontro a una crescita negativa. Quindi, avremo un segno meno davanti al Pil, dopo la crescita zero del terzo trimestre. Annacquare politiche giuste come il reddito di cittadinanza - misure che, facendo emergere il lavoro nero, funzionano solo se c'è la crescita nel Paese - da giocare come merce di scambio per un annacquamento della procedura d'infrazione, fa sì che l'Italia alla fine rimanga cornuta e mazziata. Il motivo? Alla fine non cresce e, in più, si ritrova sul capo sanzioni contabili".





Di chi è la colpa di questo deterioramento del clima di fiducia attorno all'Italia?

"La colpa principale ce l'ha la Commissione europea che ha deciso di far politica su di noi, andando contro quello che dovrebbe essere lo spirito dell'Ue. Si sta effettuando una battaglia, alzando la tensione, per uno 0,5% di deficit/Pil in più. Se fossimo rimasti all'1,9% non sarebbe successo niente. Ricordo che dal 2012 fino 2015, in soli tre anni, il rapporto debito/Pil è salito dal 116% al 132%, per rimanere poi stabile fino ad ora. E' stato l'effetto di politiche di austerità imposte dall'Ue. Ora, Bruxelles si sta comportando come se avessimo portato il rapporto deficit/Pil al 5%, mentre lo abbiamo aumentato soltanto di uno 0,5%".





Come laboratorio politico governativo, rappresentiamo un'assoluta novità in Europa. Per certi versi com'è stata la Grecia di Alexis Tsipras del 2012, in cui la sinistra radicale anti-establishment di Syriza rappresentava, al governo, un'autentica minaccia all'ordoliberismo tedesco e all'austerity comunitaria. Sappiamo com'è andata a finire. Può essere che ora Bruxelles abbia voluto prendere una posizione forte nei confronti di una nuova minaccia, quella del sovranismo nascente?

"Sì, l'Italia e la compagine governativa sono un laboratorio politico che in termini storici ha già cambiato l'Unione europea, facendo scattare, a breve, la procedura d'infrazione. Stiamo entrando in un campo inesplorato anche per la Commissione che sta cercando di usare i mercati come martello per bastonare le forze che adottano un approccio sovranista nei confronti di Bruxelles. Ma lo spread resta stabile a quota 300. Significa che l'esecutivo comunitario non ha assolutamente vinto".

In tutto questo, il M5S denuncia anche un fuoco di fila mediatico...

"E' indubbio che il governo Conte non ha avuto l'appoggio dei media, che amplificano il newsflow negativo. Ma non si tratta di un fattore determinante nel deterioramento del clima di fiducia generale. A questo punto, la chiave è da ricercare fuori dall'Italia. Lo scontro del Paese con l'Ue dev'essere risolto o in un modo o nell'altro".



Assieme a Gianroberto Casaleggio, lei è stato uno degli ideatori della necessità d'istituire il reddito di cittadinanza. Negli ultimi giorni sono emerse delle perplessità sull'attuazione della misura anche fra alcuni esponenti del governo. Conferma la road-map per marzo?

"Ne sono convinto. La chiave, soprattutto al Sud, sarà quella della riforma dei centri per l'impiego che al momento bruciano 500 milioni con 8 mila addetti che sono allo sbando. Poi sarà necessario aprire un tavolo fra le Regioni per far sì che i sistemi informativi si parlino e per creare un reale coordinamento, spostare poi l'intermediazione dei centri per l'impiego dal 3% delle offerte al 10% e far ritornare del cricolo virtuoso del lavoro in bianco".

Ma le offerte di lavoro arriveranno? Alla fine, il reddito di cittadinanza, che punta a formare i dicoccupati, si basa su questo...

"Tutto funziona se c'è la crescita economica. Ecco perché c'è bisogno di rimetterla in moto".