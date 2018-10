Manovra, Bankitalia: "Effetti modesti e graduali misure"

Le misure cardine della manovra, ovvero reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, produrranno effetti "modesti e graduali". Lo ha sottolineato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'audizione sulla Nota di aggiornamento al Def di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. "L'aumento dei trasferimenti correnti, quali quelli connessi con la spesa sociale - ha spiegato Signorini - cosi' come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e graduali nel tempo; stimiamo che il moltiplicatore del reddito associato a questi interventi sia contenuto".

Def: Bankitalia, costo debito impatta su famiglie-imprese

Il debito "e' oggi detenuto per circa due terzi da soggetti e istituzioni italiane; ma cio' non lo isola dalla logica del mercato, che cerca il rendimento e fugge l'incertezza. Le oscillazioni del suo valore esercitano i propri effetti anche sui soggetti italiani, famiglie, imprese, istituzioni finanziarie, che lo detengono". Lo ha sottolineato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'audizione sulla Nota di aggiornamento al Def di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Al debito pubblico, ha ricordato Signorini, "fa riferimento una parte importante del nostro risparmio".

Bankitalia: sostenibilita' pensioni fondamentale,no passi indietro

La sostenibilita' del sistema previdenziale e' "un fondamentale elemento di forza delle finanze pubbliche italiane". La nota di aggiornamento al Def "sottolinea giustamente che le riforme pensionistiche introdotte negli ultimi venti anni hanno significativamente migliorato sia la sostenibilita', sia l'equita' intergenerazionale del sistema pensionistico italiano". Lo ha sottolineato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'audizione sulla Nota di aggiornamento al Def di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. "E' fondamentale - ha osservato Signorini - non tornare indietro su questi due fronti soprattutto quando, come viene messo in evidenza dalle ultime previsioni di lungo periodo della Commissione europea sulla spesa connessa all'invecchiamento della popolazione, i rischi per la sostenibilita' dei conti pubblici aumentano anche a causa del peggioramento delle proiezioni demografiche".

Def: Bankitalia, crescita Pil leggermente sotto 1% nel 2019

Bankitalia stima una crescita del Pil inferiore all'1% nel 2019. E' quanto ha riferito il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'audizione parlamentare sulla nota di aggiornamento al Def. "Una prosecuzione della crescita congiunturale, sebbene alquanto rallentata, rimane a tutt'oggi la previsione centrale - ha osservato Signorini - nel Bollettino economico di luglio prefiguravamo un aumento del Pil pari all'1,3 per cento quest'anno e all'1 nel 2019, ipotizzando la completa disattivazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte indirette. Le informazioni piu' recenti suggeriscono che, a parita' di ipotesi sulle politiche economiche, la crescita dovrebbe essere leggermente inferiore sia quest'anno, sia il prossimo".