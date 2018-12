Manovra, Boccia a Salvini: "Stavolta servono 12 caffè..."

"Apprezziamo la disponibilita' del ministro che ha detto che le sue porte sono sempre aperte, ma con due pregiudiziali: la prima e' che un caffe' non basta, questa volta ce ne vogliono 12, quante erano le categorie che ieri erano a Torino. L'invito, poi, deve essere da parte del segretario della Lega, non del ministro dell'Interno, parliamo di economia e manovra economica". Cosi' a Palermo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno "Infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia" nella sede di Sicindustria, a Palermo, replicando a distanza al vicepremier Matteo Salvini che stamane ha commentato stizzito alle critiche rivolte dallo stesso leader degli industriali "lasciateci lavorare".

"Apprezziamo la disponibilita' al dialogo, ma occorrono fatti sulla coerenza della manovra economica che abbiamo posto ieri a Torino nell'interesse del Paese e di chi intenderebbe rappresentare anche il mondo dei produttori della nazione". Lo ha detto a Palermo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno "Infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia", nella sede di Sicindustria, a Palermo, replicando a distanza ministro dell'Interno Matteo Salvini. Tornando sulle parole del vicepremier che ha affermato di "incontrare molti imprenditori", Boccia ha aggiunto: "Voglio solo segnalare che ieri eravamo l'associazione che rappresenta tre milioni di imprese: penso che sia un campione cosiddetto statisticamente valido rispetto agli imprenditori che incontra il ministro, il cui numero credo sia sicuramente inferiore rispetto ai nostri". Assicura Boccia: "Non c'e' assolutamente nessuna posizione preconcetta di Confindustria nei confronti del governo. Non siamo contro i governo, siamo critici verso questa manovra economica. Confindustria valuta i provvedimenti - ha precisato - e vorrebbe che questo governo abbia successo sulla crescita per fare anche un applauso". Anche perche' "potenzialmente c'e' il rischio recessione per il combinato disposto dei fattori esterni del rallentamento dell'economia globale e del rallentamento della Germania. E' evidente che, per questo motivo, dobbiamo avere una manovra economica che reagisca e compensi questi effetti esterni".

Manovra: Salvini a Boccia, investimenti in Pmi senza precedenti - Al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, dico che questa manovra "ha un piano di investimenti pubblici e di sostegno alle imprese e in particolare alle Pmi, che non hanno precedenti". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook. "C'e' una manovra economica che torna a dare ossigeno a questo Paese che qualcuno vuole svendere", ha poi in seguito aggiunto il vicepremier.