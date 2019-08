Manovra, Boccia: "Porre al centro lavoro e crescita"

"Serve una manovra economica che ponga attenzione al lavoro e alla crescita". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia al Meeting di Rimini. "Si dovrebbe partire da un metodo: capire per ogni provvedimento quali sono gli effetti sull'economia reale: abbiamo una emergenza occupazionale al Sud che si avvia a essere una emergenza anche al Nord. Abbiamo necessità di affrontare queste cose in una logica di equilibrio tra sviluppo e consenso", sottolinea Boccia. Inoltre, aggiunge, "serve una grande dotazione infrastrutturale in chiave italiana, una proposta in chiave europea di una grande dotazione infrastrutturale transnazionale eventualmente finanziabile con 'eurobond'. Serve una attenzione ai giovani che sono esclusi dalla società italiana".

"C'e' rischio stagnazione e possibile recessione: molte filiere del lusso italiano sono collegate alla filiera tedesca. Il fatto che la Germania non vada bene non e' certo un segnale positivo per l'Italia". Cosi' il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Anche per questo "abbiamo davanti a noi una manovra economica che non e' affatto semplice. C'e' una priorita' economica che deve essere affrontata: fare un governo per fare cosa?", aggiunge Boccia a margine del Meeting di Rimini.