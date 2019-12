Manovra, bonus per il latte artificiale. Come cambiano il RdC e la plastic tax

Arriva un bonus per l'acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare. Potrà valere fino a 400 euro l'anno ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Sarà un decreto del ministero della Salute entro marzo a stabilire i requisiti economici per l'accesso al bonus e per quali impedimenti all'allattamento al seno.

Sgravi del 100% per le microimprese che assumono apprendisti Novità anche per le aziende. Le microimprese, con meno di 9 dipendenti, che assumono apprendisti nel 2020 avranno uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni, ferma restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi. Lo sgravio vale per chi assume con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Via libera al reddito di cittadinanza "congelato" Arriva una "sospensione", anziché la decadenza, dal reddito di cittadinanza per la durata di contratti brevi, che non superino la fine dell'anno in cui il lavoro è iniziato. L'emendamento del M5S riformulato e approvato di fatto 'congela' il beneficio in caso di contratti a tempo. La proposta era stata presentata proprio per incentivare i percettori del reddito ad accettare anche lavori di breve durata o con redditi "marginali" mentre si è all'interno del programma.

Cambia ancora la plastic tax Modifiche in vista anche per la plastic tax. Secondo quanto si apprende, la misura colpirà i prodotti monouso in tetrapack, a differenza di quanto era stato disposto nell'ultima versione del testo. Ma l'importo dell'imposta dovrebbe scendere, dai 50 centesimi ai 45 centesimi al chilogrammo.