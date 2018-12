Manovra, botta e risposta Tria-Galantino

Il botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica, è avvenuto a 24Mattino con Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

“Assicuro a Monsignor Galantino che l’attenzione al sociale è ben rappresentata nel governo”, ha detto Giovanni Tria.

Nunzio Galantino ha risposto: “Qualche perplessità ce le avrei, anzi ce le ho”.

Tria e Galantino erano entrambi ospiti della trasmissione. “Anzitutto voglio salutare monsignor Galantino e ringraziarlo per l’opera che continua a fare. E assicuro – ha detto Tria rispondendo ad una domanda sul raddoppio dell’Ires alle aziende no profit - che l’attenzione al sociale è ben rappresentata nel governo. Poi si vedranno bene i provvedimenti sul mondo del no profit. Che va sostenuto, ma anche analizzato fino in fondo perché si sostenga veramente il no profit e non altre cose. Le cose vanno viste fino in fondo, si può sempre poi intervenire. Credo che le istanze sociali siano ben rappresentate nel governo”.

Galantino ha replicato in diretta: “Vorrei rispondere alle assicurazioni che il ministro Tria dava rispetto a quello che si sta facendo nel sociale – ha detto il vescovo - Qui io qualche perplessità ce le avrei, anzi ce le ho, perché i riscontri sono altri, le premesse sono altre, le attenzioni, ahimè, non quelle che ci si aspetta da questo governo. Voglio dirlo con grande chiarezza”.