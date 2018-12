Manovra, bagarre in Commissione al Senato. La legge cambia ancora

Caos in Senato sulla manovra. "Dateci un testo, vergogna, siete dei buffoni", urlano i senatori delle opposizioni davanti all'ufficio del presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco poco prima che riprenda l'esame del maxiemendamento. "Il sottosegretario Garavaglia - spiega il capogruppo Pd in commissione Antonio Misiani - ci ha detto un'ora e mezzo e fa che ci sono delle correzioni formali, di drafting, ma ancora non sappiamo niente".

Poche ore fa, il vicepremier Matteo Salvini aveva assicurato che il testo del maxiemendamento, "bollinato" dalla Ragioneria di Stato, non sarebbe più cambiato: "La manovra è stata letta e riletta, e ora è pronta per il voto".



Viene stralciata dalla manovra, in quanto priva di coperture, la norma che riguarda gli Ncc. Lo annuncia il sottosegretario Massimo Garavaglia in commissione al Senato: "Da un’analisi sul comma 160bis, il governo ha fatto una valutazione: potrebbe comportare costi aggiuntivi e quindi una scopertura. Per questi motivi il governo ne chiede uno stralcio. Rivedremo il tema successivamente". Mentre Misiani commenta: "Una scelta politica», perché «l’odore delle bandiere della Lega bruciate sta arrivando in queste stanze".