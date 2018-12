Manovra, Confindustria: "Italia rischia di ricadere nella recessione"

Pil: Boccia, potremmo tornare alla crisi e verso la decrescita

"Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando a una fase di decrescita che tutto e' tranne che felice. Non so chi fa felice questa decrescita, noi no": lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando lo scenario economico dell'Italia e i dati diffusi dall'Istat sul terzo trimestre del 2018.

Il rappresentante degli industriali ha conversato con i cronisti a margine del Forum "Pmi e persone al centro", organizzato a Bologna da Piccola industria Confindustria in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e Piccola Industria Emilia Romagna.