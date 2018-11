Manovra, Conte apre a Bruxelles: "Più crescita, rimoduliamo le misure"

Ue boccia la manovra: informativa urgente di Conte nell'Aula della Camera

"Nel caso in cui l'Ecofin dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo tempo ci servira' per consentire alla manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa in Aula alla Camera sulla manovra dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue.

Manovra, Conte: rimodulazione interventi ma non alterare i contenuti

"Ribadiremo gli effetti della manovra sulla crescita. Nell'immediato, miriamo all'accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni interventi previsti dalla legge di bilancio, se dal confronto parlamentare dovessero emergere indicazioni che possano accrescere gli effetti positivi delle misure proposte sulla crescita, senza alterarne la ratio e i contenuti". Cosi' il premier Giuseppe Conte nell'informativa urgente nell'Aula della Camera dopo la bocciatura della manovra da parte dell'Europa.

Manovra: Conte, discesa debito. Dismissione assets non strategici

"Ribadiremo che il Governo ha gia' messo in campo azioni finalizzate a favorire una rapida discesa del debito, attraverso la dismissione di assets non strategici gia' nel 2019, per un valore pari a circa l'1% del Pil". Cosi' il premier Giuseppe Conte nell'informativa urgente sulla manovra dopo la bocciatura da parte dell'Europa.

Manovra: Conte, previsto monitoraggio della spesa

"Il governo ha gia' previsto strumenti di stretto monitoraggio - con cadenza infrannuale - della spesa, allo scopo di garantire il rispetto assoluto del rapporto deficit/Pil nel 2019". Cosi' il premier Giuseppe Conte nell'informativa urgente sulla manovra dopo la bocciatura da parte dell'Europa.

Manovra: Conte, ribadiremo effetti sulla crescita

All'Ecofin "ribadiremo gli effetti della manovra sulla crescita. Nell'immediato, miriamo all'accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni interventi previsti dalla legge di bilancio, se dal confronto parlamentare dovessero emergere indicazioni che possano accrescere gli effetti positivi delle misure proposte sulla crescita, senza alterarne la ratio e i contenuti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell'informativa urgente dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue della manovra.

Manovra: Conte, raccomandazioni Ue non compatibili con economia

"Spiegheremo che non abbiamo accolto le loro raccomandazioni in materia di aggiustamento strutturale, perche' non compatibili con lo stato congiunturale della nostra economia e con il nostro disegno di politica economica, piu' orientato alla crescita che non all'austerita'". Cosi' il premier Giuseppe Conte sulla manovra parlando nell'Aula della Camera.