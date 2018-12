Manovra: Conte fiducioso ma tiene su quota 100-reddito

Manovra: Salvini, rinvii? Tutto sotto controllo. Ci siamo

"Ci siamo ci siamo...". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini risponde ai cronisti in transatlantico a Montecitorio a proposito della manovra economica. E a proposto dei continui rinvii sui lavori al Senato, risponde: "Tutto sotto controllo". Tra Natale e Capodanno il Parlamento potrebbe lavorare? "Forse si', siamo qui" ha aggiunto.

Manovra: Salvini, noi in buona fede spero anche Ue

"La trattativa con l'Europa? Noi siamo in buona fede e contiamo nella buona fede degli altri. Non e' che lavoriamo giorno e notte gratis". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini conversando con i cronisti in transatlantico a Montecitorio.

MANOVRA. M5S-LEGA: GOVERNO IN AULA DOPO CHE CI SARÀ INTESA CON UE

"Che trattativa e' se la facciamo a carte scoperte,verra' il governo quando alla fine ci sara' l'accordo fatto conl'Europa. La trattativa la fa il governo, non il Parlamento". Cosi' ilcapogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, interviene in aula al Senato,mentre le opposizioni protestano per lo stallo sulla manovra. Ilpresidente dei senatori del M5s, Stefano Patuanelli ha preso la parolariferendo inoltre la "disponibilita' del ministro Tria a venire incommissione".

Manovra: decisione Ue mercoledì, pronti documenti per procedura

La Commissione europea mercoledì prendera' una decisione sull'Italia, e ha preparato i documenti per avviare la procedura per deficit eccessivo relativa al debito, anche se tutto dipendera' dall'esito del dibattito in seno al collegio dei commissari. Lo apprende l'AGI a Bruxelles, nel momento in cui sono ancora in corso contatti tra il governo e l'esecutivo comunitario. I tecnici della Commissione hanno preparato tutte le opzioni possibili e i documenti sulla procedura sono gia' pronti. Tuttavia l'esecutivo comunitario non e' ancora giunto a una conclusione definitiva. Prima di prendere una decisione sulla procedura, e' stato ritenuto necessario un dibattito a livello politico. Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, illustreranno domani al collegio la situazione. "Tutte le opzioni sono aperte", ha detto oggi la portavoce della Commissione, Mina Andreeva, nel consueto appuntamento di mezzogiorno con la stampa: "il collegio potra' decidere ogni potenziale passo successivo". Diverse fonti hanno confermato che, mentre erano in corso i negoziati con il governo sugli obiettivi di deficit, la Commissione ha proseguito il lavoro sulla procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia.

Manovra: Conte fiducioso ma tiene su quota 100-reddito

Il governo attende con "fiducia" la risposta dell'Unione europea alla sua proposta formulata nell'ambito della trattativa sulla legge di bilancio italiana. In un clima che viene definito sostanzialmente "positivo", stamane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito al telefono i due commissari europei, Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici. Nei due colloqui - prima con il vice presidente, poi con il commissario agli Affari europei dell'esecutivo Ue - sarebbe emersa la comune volonta' di trovare una soluzione condivisa sul nodo della manovra che divide da settimane Roma da Bruxelles dopo la bocciatura della commissione che potrebbe portare a una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. L'arduo obiettivo e' trovare un compromesso tra le esigenze dell'esecutivo M5s-Lega che non intende rinunciare alle impegnative misure annunciate e la richiesta delle istituzioni europee che pretendono un aggiustamento del deficit strutturale definito "senza precedenti". La commissione, in particolare, potrebbe dare piu' tempo all'Italia e rinviare ogni decisione all'anno nuovo, dopo il via libera delle Camere alla manovra. Nei colloqui di stamane - viene riferito - Conte avrebbe espresso la contrarieta' del governo alla sottrazione di ulteriori risorse alla misura quota 100 sulle pensioni e a un eventuale rinvio del reddito di cittadinanza a giugno. Su questo fronte, il premier - secondo quanto si apprende - ha parallelamente mantenuto il punto anche con i tecnici del ministero italiano dell'Economia che avrebbero ventilato la possibilita' di slittamenti in avanti delle misure e di altri interventi. Il capo del governo avrebbe poi ribadito ai suoi interlocutori europei che l'obiettivo di rapporto deficit/Pil al 2,04% nel 2019 non si tocca e che su quota 100 e reddito di cittadinanza "non e' possibile fare altri interventi perche' cio' che poteva essere fatto e' gia' stato fatto". Le due telefonate sarebbero state utili per ribadire la posizione italiana e quindi "riequilibrare" la trattativa in corso.

Le frasi di Moscovici sono state accolte positivamente da Matteo Salvini, tra i piu' duri contro l'ex ministro francese nelle scorse settimane. "Meglio tardi che mai. Mi fa piacere. E' qualche settimana che stiamo lavorando perche' gli italiani possano avere finalmente una legge di bilancio. Se anche dall'altra parte del fiume stanno lavorando nella stessa direzione... Nelle scorse settimane, ogni tanto, abbiamo avuto la sensazione, sicuramente sbagliata, che ci fosse un approccio diverso", ha affermato il vice premier leghista. Mentre l'altro vice premier, il pentastellato Luigi Di Maio, ha garantito che 'quota 100' "partira' da febbraio", mentre il reddito di cittadinanza "prendera' il via il mese successivo, a marzo". "Poiche' partono un po' dopo, costeranno un po' di meno", ha spiegato. "Le prossime ore saranno decisive. Stanotte il ministro Tria e il presidente Conte hanno lavorato agli ultimi conti, ora si dovrebbe chiudere. Sono fiducioso su questo". Dal canto suo, la portavoce della commissione, Mina Andreeva, ha spiegato che sulla manovra italiana "tutte le opzioni sono aperte". "Tocchera' al collegio" di domani, ha aggiunto, "decidere di eventuali prossimi passi". "Il lavoro continua, il dialogo e' in corso, gli scambi continuano - ha spiegato - e questo e' il motivo per cui domani i commissari Dombrovskis e Moscovici aggiorneranno il collegio dei commissari. I commissari discuteranno e si vedranno i possibili passi successivi". Quanto alla possibilita' che l'Italia possa ancora essere sottoposta a una procedura per violazione della regola del debito, la portavoce ha ribadito che si tratta di una "decisione completamente nella mani del collegio: tutte le decisioni sono aperte e il collegio potra' decidere ogni potenziale passo successivo", ha aggiunto. Tra le ipotesi vi e' quella che commissione Ue dia piu' tempo all'Italia, almeno fino a inizio anno, dopo il via libera delle Camere. I lavori sulla manovra potrebbero infatti richiedere la presenza dei parlamentari in aula anche il 24, il 27 e il 28 dicembre. Le opposizioni - Pd e Forza Italia - hanno protestato per i ritardi senza precedenti, chiedendo a Conte di riferire. I democratici hanno persino minacciato di occupare l'aula