Manovra, Conte: "Fiducioso nel risultato". Domani il punto in Commissione

Dopo l'insoddisfazione fatta trapelare da Bruxelles sulla nuova proposta italiana per modificare i saldi della manovra ed evitare l'apertura della procedura di infrazione, le trattative del Governo con la Commissione europea sul Ddl bilancio continuano. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito stamani il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.

In giornata, il premier dovrebbe avere una conversazione telefonica anche con l'altro commissario europeo Pierre Moscovici. Questa mattina Conte si è allontanato da Palazzo Chigi in auto per i saluti di Natale al Consiglio di Stato. Conte - che sta gestendo in prima persona il confronto con i vertici europei - sarebbe determinato e convinto a portare a casa il risultato.

La Commissione ha appena fatto sapere che affronterà il caso della Manovra italiana domani, nell'ultima riunione dell'anno. Riunione in cui, secondo quanto ha annunciato la portavoce del presidente dell'esecutivo comunitario Jean Claude Juncker, Dombrovskis e Moscovici faranno il punto della situazione sui lavori sul Bilancio italiano.

Fonti del Mef auspicano che la trattativa si possa chiudere "al più presto" e precisano che i contatti sono "contatti telefonici costanti". Al momento, dopo la lunga riunione di ieri sera tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non sarebbero previsti altri vertici di governo.