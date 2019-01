Manovra, Conte incontra i sindacati. Ma Cgil-Cisl-Uil confermano la piazza

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ribadito la propria disponibilità ad aprire tavoli di confronto sulla manovra. La stessa garanzia data lo scorso dicembre prima del varo della manovra. E i sindacati non intendono per questo abbassare la guardia: confermano la mobilitazione del 9 febbraio prossimo che porterà nuovamente in piazza a Roma Cgil, Cisl e Uil per sollecitare robuste correzioni alla legge di bilancio. Cosi' i leader di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, praticamente all'unisono, spiegano la propria risposta al premier al termine delle due ore di incontro a palazzo Chigi.

Camusso, convocazione tardi, confermata manifestazione - "Abbiamo ribadito le ragioni della nostra valutazione sulla manovra e il fatto che all'impegno di tenerne conto e di aprire discussioni non e' seguito alcun elemento". Cosi' la leader Cgil, Susanna Camusso, dopo l'incontro col premier Conte. "Anche questa convocazione arriva a posteriori rispetto alla legge di bilancio. Abbiamo confermato tutte le ragioni della nostra piattaforma e la manifestazione del 9 febbraio. Ovviamente accogliamo positivamente che ci saranno tavoli e argomenti di confronto e aspettiamo che il governo li attivi concretamente".

Manovra, Furlan: Situazione è complessa, ribadita volontà confronto - "La convocazione è arrivata in tarda mattinata. Abbiamo ribadito al presidente quanto già anticipato nel precedente incontro, cio cèhe la manovra purtroppo non guarda alla crescita e allo sviluppo". Così la leader Cisl Annamaria Furlan, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. "Oggi la situazione è ancora più complessa, ormai ci sono diverse valutazioni, ultima quella di oggi di Bankitalia, che ci dicono che la recessione è concretamente dietro l'angolo. Confermiamo la nostra manifestazione, abbiamo ribadito la volontà di un confronto, cosa a cui Conte pare attento ma le motivazioni della manifestazione ci sono tutte. Vedremo se la linea economica del Governo cambierà".

Manovra: Barbagallo, pronti a discutere; in piazza con proposte - I sindacati confermano la manifestazione del 9 febbraio a Roma a sostegno della loro piattaforma e si dicono disponibili a discutere con il governo su tavoli specifici. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, al termine dell'incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi. "Abbiamo apprezzato che ci abbiano convocato ma apprezzeremmo di piu' se aprissero i tavoli sui temi che abbiamo proposto. Aspettiamo di sapere se il premier convochera' le riunioni tecniche". Secondo il leader Uil, sul decreto relativo a Reddito di cittadinanza e pensioni "sono possibili aggiustamenti". Ma le questioni principali sono quelle legate al Sud, al fisco, alle infrastrutture, alle risorse europee per finanziare non solo le grandi opere ma anche il risanamento del territorio perche' "il Paese si sta sbriciolando". "La manifestazione del 9 febbraio e' a sostegno di tutto questo".