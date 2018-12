Manovra, Conte: non abbiamo mai pensato al 2,4 come a un totem

"Non abbiamo mai pensato il 2,4% come indice contabile di sfida a qualcuno, all'Ue, o come un totem. Era la somma che ci poteva garantire di non tradire la fiducia dei cittadini. Nel momento in cui, sulla base delle stime tecniche, si sono liberate altre somme abbiamo liberato altre risorse". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

Manovra: Conte, non andiamo con il cappello in mano - "Per quanto riguarda i Paesi nordici c'e' stata una interlocuzione con tutti. L'Italia non e' con il cappello in mano. Ha elaborato una manovra economica ben studiata. Non abbiamo nulla di cui scusarci, abbiamo una visione strategica". Cosi' il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles, parlando del dialogo con i leader europei presenti al Consiglio Ue. "Stiamo rispondendo ai bisogni urgenti dei cittadini. Ci siamo confrontati con i miei colleghi. Per me e' un onore rappresentare il nostro progetto riformatore", ha spiegato il premier.







Manovra: Conte, dialogo a oltranza. Passaggio delicato per Paese - "Vorremmo chiudere quanto prima, la negoziazione va avanti ad oltranza". Cosi' il premier Giuseppe Conte sulla manovra e il dialogo con l'Unione europea. "Deve essere una vittoria per i cittadini", ha spiegato il presidente del Consiglio. "Sono momenti febbrili e intensi per l'attivita' di governo. E' un passaggio delicato per il Paese", sostiene il premier.

Manovra: Conte, e' virtuosa. Raggiungeremo soluzione positiva - Il premier Giuseppe Conte al termine del Consiglio Ue torna a difendere la legge di bilancio: "E' una manovra virtuosa. Forse c'e' stata qualche incomprensione" in passato da entrambe le parti, "ma io - osserva in conferenza stampa - riconosco una interlocuzione con l'Unione europea. Sono ottimista, raggiungeremo una soluzione positiva". "Noi - dice - abbiamo fatto un percorso. Abbiamo registrato una deviazione degli obiettivi del Patto di stabilita' ma il tema e' che non abbiamo offerto una manovra economica per rimarcare una posizione politica o dar vita ad uno scontro ideologica. Abbiamo fatto un esercizio di politica economica che rientra nelle prerogative di uno Stato sovrano. Forse c'e' stato qualche tono, da entrambi le parti, ha offuscato il dato che questa manovra serve ai cittadini italiani.

Manovra: Conte, chiudere entro fine settimana. Modifiche in Aula - Il maxiemendamento alla manovra? "Stiamo lavorando per una soluzione condivisa. Stiamo predisponendo la traduzione sul piano normativo di questi nuovi interventi". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando della manovra. "Forse arriveremo tardi per la Commissione, forse saremo costretti a portare" le modifiche "direttamente in Aula. Ci piacerebbe rispettare la dialettica per il dialogo parlamentare, ma dobbiamo cercare di chiudere entro questo fine settimana", ha concluso il premier.

Manovra: Conte, no arretramento su reddito e quota cento - "Quota cento e reddito cittadinanza non si toccano. Verranno realizzate come sono state concepite, programmate e annunciate". Cosi' il premier Giuseppe Conte. "Nessun arretramento su questo", afferma spiegando che le misure saranno applicate nei tempi previsti.

Manovra: Conte, stime? Saranno al rialzo - Le stime di crescita? "Mi piacerebbe trovarmi qui o in un'altra sede per rivederle al rialzo". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadendo il suo ottimismo per le stime di crescita future.

Manovra: Conte, 2,04% non e' ripensamento - "Questo saldo finale e' il frutto di un percorso ben costruito e non un ripensamento dell'ultima ora", Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando del rapporto deficit/Pil al 2,04. "Questo saldo rispetta lo spirito riformatore", ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio Ue.

Manovra: Conte, Italia cambia rotta. E' ambiziosa - "L'Italia cambia rotta, e' ambiziosa. In passato le riforma sono state annunciate e mai fatte". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando della manovra economica, al termine del Consiglio Europeo.