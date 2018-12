Manovra, Conte: positivo il dialogo con l'Ue. Lo spread scenderà

"Voglio rassicuravi sul fatto che questo governo e' impegnato affinche' la discussione con Bruxelles sulla nostra legge di Bilancio si chiuda favorevolmente". Cosi' il premier Giuseppe Conte durante il suo intervento all'assemblea dell'Anfia, spiegando che il governo e' impegnato per una "soluzione positiva" della trattativa con l'Ue. "Sabato scorso a margine del G20 ho avuto un nuovo incontro, molto positivo, con il presidente della Commissione, Juncker, e il Commissario Moscovici. I mercati finanziari hanno gia' percepito questo clima piu' positivo e lo spread - riferisce il presidente del Consiglio - sta gia' scendendo: il differenziale di rendimento tra i nostri decennali e quelli tedeschi e' tornato stabilmente sotto i 290 punti base. Scendera' ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia".

Governo: Conte, ci saranno pace sociale e crescita robusta - "La battuta d'arresto del Pil nel terzo trimestre e' solo temporanea. La crescita tornera' robusta sostenuta dalla nostra politica economica, si giovera' della pace sociale di cui il nostro Paese gode anche grazie alle misure di equita' da noi messe in campo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte partecipando all'assemblea dell'Anfia. "I danni provocati dal disagio di chi si sente escluso sono cronaca di questi giorni. Non c'e' sviluppo duraturo e sostenibile se la societa' e' frammentata e la diseguaglianza alimenta il rancore e il conflitto. L'Italia invece e' salda, economicamente e politicamente. Forti di questa certezza, siate fiduciosi e intraprendenti, coscienti che questo governo vi sosterra' sempre per il bene del nostro amato paese", ha aggiunto.