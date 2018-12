Manovra Conte: "Saldo finale 2,04%. Rispettiamo impegni"

Manovra: fonti, Tria domani a Bruxelles, negoziati a oltranza

Trattativa a oltranza da domani e nei prossimi giorni a Bruxelles, per chiudere l'accordo tra governo e Commissione Ue sulla manovra. Secondo quanto si e' appreso da fonti Mef, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi ha accompagnato il premier Giuseppe Conte nel vertice a cinque con il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, siedera' di nuovo al tavolo per cercare un'intesa che eviti l'apertura di una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. Fonti europee hanno fatto sapere che la trattativa e' a buon punto ma bisogna lavorare nei prossimi giorni. "La novita' positiva - aggiungono fonti Ue - e' che c'e' la volonta' di trovare una soluzione".

Manovra: Conte, su deficit proposto a Ue di scendere a 2,04%

"Abbiamo anticipato la nostra proposta a Bruxelles sulla manovra. Abbiamo illustrato il nostro piano. Non tradiamo affatto la fiducia degli italiani. Rispettiamo gli impegni presi. Rispettiamo sia la platea che gli importi delle misure sul reddito di cittadinanza e su quota cento. Il saldo finale che abbiamo proposto e' il 2,04%". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il presidente della Commissione Juncker, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario europeo agli Affari economici e finanziari Moscovici parlando del rapporto deficit-Pil. "Abbiamo messo sul tavolo una proposta seria. Confidiamo che questo negoziato possa concludersi in modo positivo. La maggioranza e' compatta", dice Conte.

Manovra: Conte, confido di impedire procedura infrazione

"Abbiamo aggiunto qualcosa sul piano delle dismissioni. Eravamo stati prudenti" nelle cifre iniziali sulla manovra. Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario europeo agli Affari economici e finanziari Moscovici parlando della manovra e del cambiamento del saldo finale. "Sono molto ambizioso, io sto lavorando per impedire la procedura di infrazione. Il dialogo e' molto positivo", dice Conte ribadendo che dal 2,4 si passa al 2,04.

Manovra: Conte, reddito e quota 100 nei tempi previsti

"Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti al termine dell'incontro con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.

Conte: non rinunciamo a nulla. Crescita superiore a attese

"Le stime restano quelle, anzi vedrete che la crescita sara' superiore alle nostre stime". Il premier Giuseppe Conte ribadisce di essere ottimista dopo l'incontro con il presidente della Commissione europea, Juncker. "C'e' un dialogo sereno e costruttivo. Auspichiamo una soluzione positiva pienamemente condivisa", afferma. E su reddito di cittadinanza e quota cento il premier sottolinea: "Le misure entreranno in vigore come preannunciato sia per quanto riguarda gli importi e la platea. Non rinunciamo a nulla".

Manovra, Ue: buoni progressi incontro Juncker-Conte; lavoro continua

Il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker ha ascoltato "attentamente il primo ministro Conte e gli argomenti che ha presentato" sulla manovra di bilancio. "Buoni progressi sono stati fatti, la Commissione europea valuterà ora le proposte ricevute questo pomeriggio: i lavori continueranno nei prossimi giorni". E' quanto riferisce una portavoce della Commissione al termine dell'incontro tra Juncker e Conte a Bruxelles.

La portavoce dell'esecutivo Ue aggiunge che l'incontro di oggi tra Juncker e Conte è "parte del dialogo continuo tra la Commissione europea e l'Italia riguardo al progetto di bilancio per il 2019". La riunione, che si e' svolta palazzo Berlaymont, sede della Commissione, e' durato circa un'ora e mezza.