Manovra, Conte: sono ottimista. Martedì da Juncker con proposta

"Vedrò Juncker marted ìprossimo a Strasburgo. Sto lavorando alla nostra proposta, son oottimista". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il premier Giusepp eConte, spiegando di aver sentito il presidente della commissione Ue al telefono questo pomeriggio e anticipando che andrà all'appuntamento con la proposta del governo sulla manovra economica.



Manovra: Di Maio, ci sono 5 miliardi per le infrastrutture - "Oggi ho incontrato i rappresentanti della piazza 'Si' Tav', a tutti ho detto che il rapporto costi benefici non e' per mettere uno stop alle opere, ma spendere bene. Non c'e' nessun approccio ideologico alle grandi opere. Il 4 marzo i cittadini ci hanno chiesto di non sperperare piu' soldi. Nella legge di bilancio ci sono 5 miliardi di euro per le infrastrutture". Lo ha detto il vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante la registrazione di "Stasera Italia" su Rete4.

Manovra: Di Maio, Conte sta portando a casa risultato importantissimo - "Io aspetto che i voti li diano i cittadini, il premier Conte a livello internazionale sta per portare a casa una legge di bilancio coraggiosa evitando una procedura d'infrazione". Lo ha detto il vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante la registrazione di "Stasera Italia" su Rete4, sottolineando che si tratta di "un risultato importantissimo".

Manovra: Salvini, chiudiamo presto. Speriamo buon senso Ue - "Nel governo il confronto e' costante, l'obiettivo e' di mostrare buon senso e ragionevolezza a chi osserva in Europa, sperando che ce ne sia altrettanto". Cosi' Matteo Salvini ha parlato della trattativa con l'Ue sulla manovra, in un'intervista all'Agi. "Ovviamente non stiamo fermi a 'o e' cosi' o e' cosi'' pero' speriamo che altrettanto buon senso ci sia dalla controparte", ha proseguito il vicepremier leghista. "E' una questione di giorni se non di ore. Mi piacerebbe che servissero meno soldi, ma sulla Fornero c'e' una possibilita' di pensione per 600mila italiani, io ovviamente mi auguro che in tanti la accolgano perche' significa anche ricambio generazionale. Pero' vediamo le stime che ci arrivano" domani, ha concluso.

Manovra: Salvini, recuperare 4 mld? Mi sembra troppo - Matteo Salvini ritiene difficile che si possa recuperare una cifra pari a quattro miliardi di euro dalla rimodulazione delle due misure principali contenute nella manovra, quota 100 sulle pensioni e reddito di cittadinanza. "Mi sembra troppo, onestamente", afferma il vice premier leghista, in un'intervista all'Agi. "Va bene essere stati ottimisti" nelle previsioni di spesa, ragiona, "pero' quattro miliardi mi sembrano tanti". "Se servono meno soldi per garantire il diritto al lavoro e alla pensione, va bene, quei soldi li usiamo per altro. Sentiamo domani quanto ci dicono" i tecnici del Tesoro, nel vertice in programma, conclude.

Manovra: Salvini, a vertice domani stime su quota 100 e reddito - E' in programma domani un vertice decisivo sulla manovra, nel corso del quale Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovrebbero esaminare le stime elaborate dai tecnici del Tesoro sulla rimodulazione delle due misure principali, quota 100 sulle pensioni e reddito di cittadinanza, rese necessarie dopo il faro dell'Ue. E' quanto spiega il vice premier leghista in un'intervista all'Agi. "Stiamo lavorando su alcuni fronti. Devo vedere domani Conte e Di Maio. Io sto lavorando, per il momento coi miei, sui miglioramenti da portare tra Camera e Senato. Entro domani ci dovrebbero dire definitivamente quanto serve effettivamente l'anno prossimo per l'accoppiata pensioni-reddito", spiega Salvini.