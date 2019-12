Manovra, via libera del Senato. Ampia maggioranza: 166 sì alla fiducia

L'aula del Senato ha approvato il ddl di bilancio, su cui il Governo ha posto la fiducia, con 166 sì e 128 no. Al Senato 166 sì rappresentano la maggioranza assoluta. Il ddl di bilancio passa ora alla Camera per la seconda lettura.

Manovra: al via Cdm in Senato su nota variazione

Al via il Consiglio dei Ministri sulla nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Presente alla riunione anche il premier Giuseppe Conte. Il governo ha appena incassato la fiducia sul maxiemendamento alla manovra in Aula a palazzo Madama.

LA CRONACA DELLA GIORNATA - Manovra, via norme cannabis light, Tobin Tax, rinvio mercato tutelato energia

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dichiarato inammissibili15 misure (ricomprendenti diversi commi) del Ddl di Bilancio con lamanovra: dalla Tobin tax al rinvio del mercato tutelato dell'energia.Stop anche alle misura sulla canapa, in sostanza una liberalizzazionedella cannabis con principio attivo thc inferiore allo 0,5 per cento. Lenorme sono state dichiarate inammissibili, ha riferito Casellati, inquanto estranee a quanto previsto dall'articolo 21 della legge dicontabilita' e finanza pubblica del 2009.

Manovra: stralcio cannabis light, applausi opposizione Senato

Le opposizioni hanno accolto con un lungo applauso, nell'aula di Palazzo Madama, l'annuncio da parte della presidente Elisabetta Alberti Casellati, delll'innammissibilità per estraneità di materia della controversa norma della legge di Bilancio che liberalizza la vendita della canapa industriale purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%.

Manovra: caos in Aula,scontro 5S-Casellati su cannabis

La presidente Casellati ha richiamato l'aula all'ordine mentre, il senatore di M5s, Matteo Mantero, ha successivamente preso la parola per polemizzare contro i colleghi che hanno applaudito, sottolineando che si trattava di una norma per gli agricoltori. Esponenti del M5Shanno chiesto alla presidente Elisabetta Casellati di dimostrare che lascelta non sia stata frutto della "pressione della sua parte politica". Il presidente ha replicato spiegando che e' stata una "decisionemeramente tecnica", aggiungendo: "Se ritenete questa misura importanteper la maggioranza fatevi un disegno di legge".

Manovra: governo annuncia fiducia su maxiemendamento in Senato

Il governo ha annunciato la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla manovra che include le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio. A prendere la parola in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

Manovra, depositato maxiemendamento per la fiducia

È ripreso stamattina in aula a Palazzo Madama, con la replica dei relatori, l'esame della legge di Bilancio, dopo la fine della discussione generale. L'approvazione del provvedimento è attesa in giornata, quando l'esecutivo dovrebbe chiedere la fiducia sul maxiemendamento.

L'esame sul provvedimento e sulla verifica delle relative coperture è stato completato nella serata di domenica dal ministero dell'Economia.

"Abbiamo voluto mettere l'Italia al riparo" dagli aumenti dell'Iva, ma "abbiamo messo anche l'Italia al riparo dai rialzi dello spread", segnando "un prima e un dopo" in termini di risparmi sul pagamento degli interessi sul debito, ha detto il relatore Pd alla manovra, Dario Stefano, nell'intervento a Palazzo Madama. Il ddl "ha come obiettivo l'inversione del contesto di stagnazione dell'economia, nel rispetto degli impegni sui conti e segnando un percorso di discesa sul debito", ha sottolineato Stefano, riconoscendo che "i segnali sul Pil sono ancora deboli, ma si inverte la rotta con il segno 'più'".