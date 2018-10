Manovra, Di Maio: "Mi spiace per Macron e Merkel, ma non arretriamo"

Di Maio, nessun complotto Ue ma colpi bassi

"Non c'e' nessun complotto da parte della Commissione Ue" i cui esponenti rappresentano partiti e leader politici, da Macron alla Merkel, da Renzi a Gentiloni ed e' "assodato che sperano questo Governo cada". La questione e' che non "devono dare colpi bassi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla trasmissione 'Non stop News' su Rtl 102.5 mettendo in evidenza come a suo avviso, gli interventi Di Juncker e altri commissari europei siano avvenuti "ieri quando lo spread si era abbassato".

Manovra: Di Maio, reddito cittadinanza a italiani

Il reddito di cittadinanza andra' a "cittadini italiani residenti da almeno dieci anni che accettano percorsi di formazione e riqualificazione", "non ai rom" e ai migranti. Lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che l'idea e' Di erogare la misura attraverso una tessere elettronica: "Il massimo sarebbe erogarlo attraverso la tessera sanitaria". Di Maio, intervistato da Rtl, ha insistito sul fatto che i soldi del reddito Di cittadinanza "si spendano su territorio italiano". Il ministro a Lavoro e Sviluppo economico ha spiegato che avranno accesso al reddito Di cittadinanza tutte le persone che sono sotto la soglia Di poverta' che non potranno pero' "stare sul divano" ne' lavorare in nero. Di Maio ha quindi spiegato che se si ha un appartamento e si chiede il reddito Di cittadinanza, dai 780 euro viene stornato il cosiddetto affitto imputato.