Legge di bilancio, il ministro Di Maio: "Stop di Mattarella? Tutte balle!"

"Lunedì il consiglio dei ministri approverà la legge di bilancio che sarà inviata a Bruxelles e alle Camere". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook. "In questi giorni - aggiunge - sono tutti concentrati sulla manovra del popolo. Ne parlano tutti e quasi sempre a sproposito. Anche oggi si parla di allarme rating, di conti che non tornano, di errori nel Def, di stop di Mattarella, di patrimoniali, di crepe nel governo. Tutte balle. Si inventano di tutto, ma non raccontano cosa c'è veramente dentro e chi beneficia di quello che sarà stabilito nella legge di bilancio, che per intenderci è la legge che definisce come saranno spesi i vostri soldi da parte dello Stato. Sono giorni importanti".