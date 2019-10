Manovra, Dombrovskis: "Non bocceremo l'Italia ma restano preoccupazioni"

"Non stiamo considerando un rigetto del progetto di bilancio dell'Italia, ma abbiamo delle preoccupazioni sull'Italia e per questo abbiamo inviato una lettera". Per bocca del vice presidente dell'esecutivo Ue Valdis Dombrovskis, la Commissione europea fa sapere di non aver intenzione di bocciare la manovra italiana, così come fatto ad esempio lo scorso anno, ma mantiene comunque alcune preoccupazioni.

"Se la Commissione avesse voluto chiedere una bozza rivista, avremmo rispettato le scadenze", cioè lo avrebbe chiesto entro oggi, ha detto Dombrovskis parlando alla presentazione del libro sulla storia del fondo salva-Stati Esm.

Il vicepresidente ha spiegato che al momento i servizi della Commissione stanno analizzando la risposta italiana, "ma l'analisi complessiva (della Manovra, ndr) sarà basata anche sulle previsioni economiche" che saranno pubblicate il 7 novembre. Il giudizio finale della Commissione sarà resa noto il 20 novembre.