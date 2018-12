Manovra, esclusivo: deficit/Pil al 2,05%. Affaritaliani.it svela il numerino

2,05%. Ecco la cifra che tutti attendono del rapporto deficit/Pil per il prossimo anno che il premier Giuseppe Conte porterà oggi a Bruxelles nell'incontro con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker. Il governo - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare - ha trovato l'accordo fissando il numerino a 2,05% rispetto al precedente 2,4%.

Si tratta di un risparmio di circa 5 miliardi di euro rispetto a quanto comunicato in precedenza. Un risparmio derivante dall'entrata in vigore leggermente posticipata dei due provvedimenti chiave della manovra, reddito di cittadinanza e quota 100 con la riforma della Legge Fornero. Altri risparmi arriveranno a valle delle due misure quando non tutti i beneficiari utilizzeranno le riforme messe a punto dall'esecutivo.

La decisione sui saldi della manovra e' stata messa nero su bianco prima del Consiglio dei ministri, ma si è deciso di non anticipare niente per rispetto a Jean Claude Juncker. Con questi numeri il governo è convinto che il confronto Bruxelles possa andare a buon fine.