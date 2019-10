Manovra, faccia a faccia Conte-Di Maio. Dall'Ue in arrivo un'altra lettera

Faccia a faccia stamattina a palazzo Chigi, a quanto si apprende, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il vertice di maggioranza dovrebbe tenersi alle 17.

Manovra, Conte incontra capigruppo maggioranza nel pomeriggio - Sono in programma oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, a partire dalle 16, una serie di incontri tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capigruppo di maggioranza. Sul tavolo le richieste dei vari partiti sulla manovra, che sarà anche oggetto probabilmente di un vertice in serata. È quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza. Il Consiglio dei ministri, previsto per le 19 ma non ancora ufficialmente convocato, dunque slitta a tarda sera.

Manovra: fonti Ue, in arrivo richiesta informazioni - La Commissione Ue inviera' oggi all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana. E' quanto si apprende da fonti Ue. Anche altri Paesi, tra cuila Spagna, riceveranno simili richieste di chiarimenti.