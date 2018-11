Manovra, fonti Palazzo Chigi: no rimodulazione da 4-5 mld e rinvii a giugno

Non vi sara' una rimodulazione della manovra di entita' pari a 4,5-5 miliardi di euro, tale da far scendere l'obiettivo di rapporto deficit/Pil al 2,1%. E' quanto precisano fonti della presidenza del Consiglio. Le stesse fonti smentiscono che sia allo studio un rinvio a giugno dell'avvio delle due misure principali, il reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni.



CONTE: FIDUCIOSO SU UN ACCORDO CON LA UE

"Sono assolutamente fiducioso" che si trovi una soluzione con l'Europa entro il 17 dicembre, data in cui si riunisce l'Ecofin. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori del G20 a Buenos Aires. I numeri "sono l'ultima cosa. A parte che si puo' cambiare qualche lieve impostazione e i numeri restano quelli. Ci sono tante varanti che stiamo valutando". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quanto all'ipotesi di una apertura della procedura d'infrazione, ha aggiunto: "Non e' affatto auspicabile piu' che altro, piu' che poterselo permettere", "perche' ci pone in difficolta' e puo' contribuire a creare fibrillazioni dei mercati e' la ragione per cui non la auspichiamo affatto e stiamo lavorando per evitarla. Fermo restando che siamo nel giusto". Stiamo facendo "passi avanti, lavorando in un clima molto proficuo", ha concluso.



Manovra: Conte, rafforzare investimenti per crescere - "Dobbiiamo fare una manovra di segno diverso, non di segno recessivo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del G20 a Buenos Aires. "E' una manovra ben costruita, vorrei rafforzare il piano degli investimenti perche' dobbiamo crescere", ha aggiunto.

Manovra: Conte, con Juncker proseguiremo interlocuzione - "Con Juncker ci siamo visti stamattina" durante l'incontro dei paesi europei, "ci siamo abbracciati e ci siamo detti che, come programmato, ci incontreremo in una pausa dei lavori per continuare la nostra interlocuzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del G20.

Manovra: Juncker, progressi con Italia, buona atmosfera - Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'Italia sulla manovra. Lo riferisce la Reuters. "L'atmosfera e' buona, stiamo facendo progressi", ha affermato durante una conferenza stampa a Buenos Aires dove si trova per la riunione del G20.

Manovra: Juncker insiste, non siamo in guerra con l'Italia - "Non siamo in guerra con l'Italia": lo ha ripetuto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, citato dalla Reuters. In conferenza stampa a Buenos Aires, a margine del G20, Juncker ha esortato a non "drammatizzare" la querelle tra Roma e Bruxelles sulla manovra italiana.