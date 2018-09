Manovra, Garavaglia: "Ci aspettiamo la bocciatura da Bruxelles"

GARAVAGLIA, SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA A 24 MATTINO SU RADIO 24: “CI ASPETTIAMO LA BOCCIATURA DA BRUXELLES”



“E’ scontato che ci sarà una bocciatura della manovra da parte di Bruxelles” . Lo dice il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 e spiega “E’ nelle regole, perché abbiamo fatto uno spostamento rispetto al percorso. Ci metteremo a discutere, non si può bocciare solo l’Italia!”

GARAVAGLIA, SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA A 24 MATTINO SU RADIO 24: “ALL' 1.6 IL GOVERNO SAREBBE CADUTO”

“Con 1.6% il governo finiva e si andava al voto, e allora avremmo rischiato davvero sui mercati” Lo afferma il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 e aggiunge “ I mercati temevano che facessimo come la Spagna e la Francia il 2.8% e i vicepremier si sono impegnati per non sforare ulteriormente in Parlamento”.

GARAVAGLIA, SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA A 24 MATTINO SU RADIO 24: “SE SBAGLIAMO CAMBIEREMO REGISTRO”

“La politica passata ci ha portato al crollo del PIL adesso proviamo a cambiare politica e se sbagliamo cambieremo registro! La certezza è che continuando così andavamo a sbattere e i numeri lo dimostrano ” dice il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

GARAVAGLIA, SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA A 24 MATTINO SU RADIO 24: “DEFICIT AL 2,4? SIAMO STATI RAGIONEVOLI, LA FRANCIA VA MOLTO OLTRE”

“Consapevoli di avere un debito pubblico più grande rispetto alla Francia ci siamo tenuti un margine di sicurezza, questo è un atteggiamento saggio e ragionevole” afferma il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24. E su una possibile bocciatura da Bruxelles sulla manovra, risponde ironico: “Bocciamo solo l’Italia e tutto il resto del mondo va bene?”

GARAVAGLIA, SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA A 24 MATTINO SU RADIO 24: “AL MEF I TECNICI SONO DI ALTISSIMA QUALITÀ CI AIUTERANNO CON LA MANOVRA”

“I tecnici del Mef sono di altissima qualità e oltretutto li conosco da anni. Ho la massima stima” Così il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24. E sul deficit al 2,4% il lavoro dei tecnici sarà: “al servizio della nazione, seguendo quelli che sono gli input, ci aiuteranno, al meglio, a portarli avanti”