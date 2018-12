Manovra, Goldman Sachs:"Italia flirta con recessione". E taglia Pil 2019 +0,4%

L'economia italiana "flirtera' con la recessione" all'inizio del 2019, con le tensioni sul bilancio "che potrebbero peggiorare prima di andare meglio". E' la previsione di Goldman Sachs sull'Italia contenuta nell'outlook sui mercati europei e mondiali. La banca d'affari taglia le proprie stime di crescita per l'Italia nel 2019 dallo 0,9% precedente (report di settembre) allo 0,4%.

Proprio il modesto andamento del nostro paese e' causa della riduzione della stima di crescita per l'intera area euro, dal +1,8% al +1,6%. Rimangono confermate le stime per Germania (+1,9%) e Francia (+1,7%), migliora la Spagna che passa dal +2,2% al 2,3%. L'Italia, insieme alla Brexit e alle tensioni globali sul commercio, e' il principale fattore di rischio per l'Europa.

"Ci attendiamo una rotazione dei fattori di crescita, dall'export alla domanda interna, ma l'Italia sara' un'eccezione - afferma il rapporto - c'e' il rischio che un aumento dello spread sia necessario per convincere il governo di una politica fiscale piu' ortodossa e credibile per diminuire il debito". Secondo Goldman Sachs la domanda chiave e' proprio "quanta pressione e' richiesta per indurre un'inversione della politica". Il rapporto cita l'esempio del Portogallo che nel 2016 "vide lo spread salire a 400 punti base, e cio' fu sufficiente per decidere un dietrofront". Ecco quindi che "secondo la nostra opinione serve una pressione aggiuntiva del mercato" per un cambiamento di politiche fiscali che comporti un compromesso con le autorita' europee".