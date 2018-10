"La manovra 2019 del governo non è una stangata per le banche". Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo al termine dell’esecutivo dell’ABI a Milano. “Ci sono alcuni provvedimenti per i quali dovremo poi vedere quali sono le portate (…) i correntisti stanno tranquillissimi, perché sono clienti delle banche e le banche sono in una situazione molto rafforzata rispetto al passato”.