Manovra, Gualtieri: "Effetto espansivo di 16,2 mld. Ora la riforma Irpef"

La manovra "riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno, al netto misure contrasto evasione, degli interventi sui versamenti Isa e anche al netto dell'aumento dell'Iva". Riduzione del peso del fisco di “7,1 miliardi rispetto al 2018”. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera difende la manovra che ha permesso all’Italia di raggiungere risultati "significativi" visti anche "i tempi strettissimi" nei quali ha potuto agire l'esecutivo. Risultati fra cui "la sostenibilità dei conti pubblici" con un obiettivo di deficit/Pil confermato al 2,2%.



"Il governo appena insediato - ha aggiunto il numero uno del Tesoro - si è trovato ad affrontare una sfida estremamente impegnativa, 23,1 miliardi di imposte indirette da disinnescare" oltre alla "necessità ovvia di assicurare stabilità e sostenibilità dei conti pubblici" e alla "necessità di imprimere una spinta all'economia che stava sperimentando una fase di pesante rallentamento”, ha aggiunto il numero uno del Tesoro.



Gualtieri ha sottolineato che a questi obiettivi sono stati perseguiti "nel quadro della necessità di non limitarsi alle clausole ma di avviare l'attuazione di un programma di governo ambizioso su 4 pilastri: riduzione del carico fiscale sul lavoro, investimenti per crescita e sostenibilità, famiglia e welfare e contrasto dell'evasione".



Parlando delle "migliorie apportate dal Parlamento che riflettono il confronto con tutti gli stakeholder, le parti sociali e gli operatori di alcuni settori, Gualtieri ha spiegato poi che "rispetto al tendenziale la nuova legge di Bilancio ha un impatto espansivo di 16,2 miliardi nel 2020, 12,5 miliardi nel 2021 e 10,4 miliardi nel 2022".

(Articolo in fase di aggiornamento)