Manovra, i mercati puntano sull'accordo. Spread in calo, corre la Borsa

I mercati fiutano l'intesa tra l'Italia e l'Unione europea sulla Legge di Bilancio. Piazza Affari accelera con decisione, sostenuta dalle indiscrezioni su un aggiustamento della manovra mentre è in corso l'incontro fra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Il Ftse Mib chiude le contrattazioni a +1,91%, mentre è in netta discesa il differenziale fra i rendimenti dei decennali italiani e tedeschi, sceso fino a 273 punti base in chiusura (stamattina aveva aperto su quota 284 punti. Il rendimento scende al 3,00%), nonostante Palazzo Chigi non confermi i nuovi saldi con un deficit al 2 o 2,05% del Pil perché la trattativa "deve ancora iniziare". Accelera il settore bancario con Intesa Sanpaolo vicina a un rialzo del 3%; tonica anche l'energia, capitanata da Enel. In rialzo l'industria; da segnalare, nel lusso, lo scivolone di Ferragamo, che perde oltre 7 punti percentuali sulle dimissioni del direttore finanziario e sulla bocciatura da parte di Kepler Cheuvreux.

E' iniziato poco dopo le 16.30 a palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per incontrare il presidente dell esecutivo Ue, Jean Claude Juncker, sulla manovra del governo. All'incontro partecipano anche il ministro dall'Economia, Giovanni Tria, e i commissari Ue, Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici.

"Noi tifiamo per Conte. Spero che si chiuda - sul 2%, sul 2,1%, sul 2,2%... - l'importante e' che si eviti la procedura di infrazione. Lo spero vivamente, lo spero per l'Italia ma anche per l'Europa". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un'audizione alla Camera a proposito dell'incontro tra il premier Conte e il la commissione Ue. In Europa "non portiamo nessuna offerta, portiamo i calcoli del programma di governo del 2019", ha aggiunto Giorgetti spiegando che e' quello "che politicamente e coerentemente con il programma di governo siamo disposti a fare senza tradire il mandato che abbiamo avuto. Da li' - ha proseguito - discendono dei numeri che speriamo che in Europa comprendano. I numeri sono matematica ma poi c'e' anche la politica, altrimenti faremmo i matematici e non i politici".

Titoli Stato: Tesoro, pieno asta Bot a un anno, tassi giu' 0,37%

Il ministero dell'Economia ha assegnato tutti i 5,5 miliardi di euro di Bot a un anno a tassi in calo. Il rendimento scende di 26 punti base allo 0,37% dallo 0,63% del collocamento di meta' novembre. Il mercato ha richiesto titoli per 8,9 miliardi per un tasso di copertura pari a 1,62.