Manovra, i mercati fiutano l'accordo. Spread in calo, corre la Borsa

Bastano le indiscrezioni sulla possibilita' che il premier Giuseppe Conte porti a Bruxelles una manovra rivista con un rapporto deficit/Pil al 2% per mettere il turbo a Piazza Affari, gia' ben intonata con le altre borse europee e con l'apertura in rialzo di Wall Street. Con l'alleviarsi delle tensioni geopolitiche e commerciali fra Usa e Cina e con la discesa dello spread (273), che seppure brevemente ha riportato i rendimenti dei titoli italiani a dieci anni sotto la soglia psicologica del 3%, il Ftse Mib ha chiuso la giornata in rialzo dell'1,91%, dopo aver anche superato il 2%. All Share sul +1,87%. Fra i titoli a maggior capitalizzazione spicca, nel settore bancario, la performance di Intesa Sanpaolo, che sale di oltre 4 punti percentuali; bene anche Mediobanca, su cui Morgan Stanley ha confermato il giudizio 'overweight' (+3,29%) e Unicredit (+2,49%). Denaro anche sul risparmio gestito, con Banca Generali e Poste in spolvero. Nell'industria corrono Brembo e soprattutto Prysmian, che con una crescita del 5% consolida il rally della seduta di ieri. Positiva l'energia, nel lusso crolla Ferragamo dopo l'addio del direttore finanziario e un taglio del giudizio da parte di Kepler Chevreaux. Bene Enel (+2,58%), con Eni +1,21%. Fra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Falck Renewables dopo l'aggiornamento del piano industriale (+10,46%), mentre Mondo Tv non riesce a far prezzo per tutta la giornata prima di chiudere con un calo nell'ordine del 40%. Ancora in calo Safilo, in attesa della chiusura dell'aumento di capitale, mentre c'e' un mini recupero di Ovs dopo gli scivoloni dei giorni scorsi (+2,2%), in attesa dei conti.