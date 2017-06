Manovra, il Senato approva la fiducia con 144 sì

Il Senato ha approvato il voto di fiducia al governo sulla manovra aggiuntiva. I voti a favore sono stati 144, quelli contrari 104, un astenuto. Numerosi gli assenti alla votazione, circa 70. Tra questi il gruppo di Mdp in segno di protesta per l'inserimento delle norme sui voucher. In sede di dichiarazione di voto, hanno annunciato il loro sostegno PD, Alternativa Popolare e il gruppo Autonomie. Voto contrario da Forza Italia, Lega, Fl-Idea, Gal, Sinistra Italiana e M5S. La manovra aggiuntiva, che contiene una correzione dei conti pubblici da circa 3,4 miliardi, è stata approvata da parte della Camera lo scorso 1 giugno. Il testo è passato a Palazzo Madama senza modifiche e diventa quindi legge.