Manovra: inammissibili 2.000 emendamenti, stop Vitalizi

Gli emendamenti alla Manovra che la Commissione bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili per estraneita' di materia o per difetto di copertura sono oltre 2.000. Tra le proposte di modifica che non hanno superato il vaglio di ammissibilita' della Commissione, quelle presentate da Pd e M5S per l'abolizione definitiva dei vitalizi, quelle per la riforma della governance di Inps ed Inail e quelle sulla riforma del Coni. Il termine per la presentazione dei ricorsi e' stato fissato per le 15 mentre alle 21 la Commissione tornera' a riunirsi per le eventuali riammissioni. Gli emendamenti presentati erano stati quasi 6.000

"Sono almeno duemila gli emendamenti alla Manovra che non hanno superato il vaglio di ammissibilita'": lo riferisce il presidente della commissione Bilancio e relatore al ddl Francesco Boccia. In totale, erano quasi seimila le proposte di modifica presentate dai gruppi parlamentari e fra le proposte che vengono tagliate fuori per ragioni di estraneita' di materia o per ragioni di copertura ci sono "la riforma della governance Inps - spiega Boccia - i vitalizi, le norme sulla giustizia civile e penale e quelle riguardanti il Coni".

La stretta sull'uso dei cellulari alla guida e l'obbligo di prevedere allarmi per i seggiolini dei bimbi montati in macchina sono fra le misure che incappano nella tagliola dell'ammissibilita' in vista dell'esame della Manovra da parte della commissione Bilancio della Camera. Le norme dunque non saranno messe ai voti a causa dell'estraneita' della materia