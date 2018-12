Manovra, l'Eurogruppo sta con Juncker. Ma i falchi di Bruxelles all'Italia

Mentre i ministri dell'Eurogruppo appoggiano la linea della Commissione sull'Italia, l'esecutivo comunitario presieduto da Jean Claude Juncker apre per la prima volta alla possibilita' di un compromesso con il governo italiano per evitare l'avvio di una procedura per deficit eccessivo legata al debito, ma restano ancora alcune distanze da colmare prima di arrivare a un'intesa, a cominciare da gesti concreti da parte dell'Italia per modificare la manovra di bilancio per il 2019.

Alla Commissione basterebbe "un piccolo sforzo strutturale positivo, invece del deterioramento strutturale sostanziale come e' ora", ha detto il vicepresidente responsabile per l'Euro, Valdis Dombrovskis, che oggi ha incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine della riunione dell'Eurogruppo. "C'e' la comune volonta' di trovare al piu' presto una soluzione al contenzioso sulla manovra tra Roma e Bruxelles", ha replicato Tria.

I segnali di ottimismo si sono moltiplicati, dopo le trattative condotte al G20 di Buenos Aires dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con quello della Commissione, Jean-Claude Juncker. Il governo italiano ha messo "sul tavolo idee e proposte nuove, che segnano dei progressi. Questo va nelle buona direzione", ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici.

Anche i Paesi che nelle ultime settimane erano stati piu' duri con l'Italia sembrano pronti a un compromesso. Da parte del governo italiano c'e' "un forte desiderio per un accordo e questo penso sia la posizione giusta", ha detto il ministro delle Finanze, Olaf Scholz. C'e' "spazio per un po' di speranza", gli ha fatto eco il belga Johan Van Overtveldt. L'austriaco Hartwig Loeger ha salutato positivamente la "volonta'" dell'Italia "di dialogare per trovare un'altra via".