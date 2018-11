Manovra: M5s, contraccettivi gratis a under 26. E richiedenti asilo

Contraccettivi gratis per gli under 26, ma anche per i beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo, coloro che sono gia' esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie, nonche' per le donne che abbiano effettuato entro i 12 mesi precedenti un'interruzione di gravidanza.

E' quanto prevede un emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 stelle in commissione Bilancio alla Camera. Inoltre, si legge nel testo della proposta di modifica, "viene garantita la gratuita' dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile". Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili verra' incrementato di 245 milioni (invece di 250) per il 2019, e di 395 milioni (invece di 400) a decorrere dal 2020.

Manovra, mille euro per rottamare le vecchie auto

Tra gli emendamenti alla Manovra ci sono anche quelli riguardanti la rottamazione delle vecchie automobili. La Lega propone un incentivo di mille euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 (anche se dotate di impianti a metano o Gpl). L'incentivo, nella proposta leghista, vale per le auto nuove "acquistate e immatricolate a partire dall'1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020".

Manovra, fino a 6mila euro per la rottamazione delle vetture euro 0

I 5 Stelle propongono un contributo del 20%, fino a 6mila euro per rottamare vecchie auto euro zero. Il contributo scende a un massimo di 4mila per la rottamazione degli euro 1 e fino a 3mila euro per rottamare auto euro 2 o euro 3.

Manovra: Lega, piu' fondi per taglio superticket

Piu' fondi per la riduzione del superticket sanitario: lo chiede la Lega con un emendamento alla manovra, a prima firma Rebecca Frassini, presentato in commissione Bilancio della Camera. La proposta di modifica interviene sul fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta finanziato con 60 milioni l'anno nella scorsa legge di Bilancio. L'emendamento punta a rifinanziare il fondo con 60 milioni per il 2019, 120 milioni per il 2020 e 180 milioni dal 2021. Alle risorse si provvede tramite la riduzione del fondo per l'attuazione del programma di governo previsto in manovra.

Manovra: M5s tiene punto su 'Sugar tax', arginiamo pericoli salute

Partono dai dati secondo i quali "in Italia il 42% dei bambini e il 38% delle bambine sono obesi o in sovrappeso" e ricordano che "Il nostro Paese e' tra i peggiori d'Europa per l'obesita' infantile e il consumo di bevande molto zuccherate e' tra le principali cause di questo problema". Dunque M5s tiene il punto e rivendica che "con la Sugar tax arginiamo questo fenomeno pericoloso per la salute dei nostri figli, che produce dei danni fisici e psicologici gravissimi". E' il Blog delle Stelle a spiegare che "i produttori di bibite ad alto contenuto di zucchero pagheranno una tassa e parte di queste risorse extra serviranno per alleggerire la tassazione su imprese commerciali e produttori agricoli e per finanziare universita' e ricerca". Si ricorda anche, tra l'altro, che "l'Italia non puo' restare a guardare, mentre altri Paesi in tutto il mondo hanno gia' introdotto la sugar tax" e si sottolinea che "con i ricavati della tassa sulle bevande zuccherate realizziamo un doppio investimento portando a casa una tripla vittoria! Intanto, contrastiamo l'obesita' con una misura intelligente, che mette al primo posto la salute dei bambini. E con il gettito che deriva dalla sugar tax, eliminiamo l'Irap ai professionisti e aiutiamo il progresso scientifico dando risposte alle richieste dell'universita' italiana".

Manovra: Lega, commissione per monitoraggio contratti al Cnel

Istituire presso il Cnel una commissione per il monitoraggio dei contratti collettivi nazionali: lo chiede la Lega con un emendamento alla manovra presentato in commissione Bilancio della Camera. La commissione con finalita' statistiche e' istituita con l'obiettivo di definire le categorie di appartenenza dei datori di lavoro anche in presenza di pluralita' di contratti collettivi e i parametri economici di equita' per ciascuna categoria. La commissione, istituita con decreto del ministero del Lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sara' presieduta dal presidente del Consiglio nazionale del lavoro, due professori ordinari di diritto del lavoro, due esperti delle materie previdenziali e di gestione die rapporti di lavoro.La Commissione dovra' consegnare entro il 30 settembre 2019 una relazione in cui sono illustrati i risultati dell'attivita' condotta