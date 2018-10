Manovra, Melénchon contro l'Ue: Italia espropriata della sovranità

Nel conflitto con la Commissione europea sulla manovra di bilancio "e' necessario prendere le parti del governo italiano". Lo ha detto il leader del partito della sinistra radicale La France insoumise, Jean-Claude Melenchon, in una conferenza stampa all'Europarlamento. La decisione della Commissione di bocciare il documento programmatico di bilancio e' "una spogliazione della sovranita' di una nazione e di un popolo. Gli italiani hanno diritto di decidere cosa e' bene per l'Italia", ha aggiunto Melenchon, definendo l'Unione Europea "una prigione del popolo". Secondo Melenchon, nell'Ue "non c'e' democrazia perche' gli italiani hanno votato in un modo e la Commissione decide in un altro" nel caso dell'Italia. "I francesi hanno interesse a difendere tutti quelli che difendono la sovranita' popolare. E' necessario prendere le parti del governo italiano", ha concluso Melenchon.