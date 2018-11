Manovra, Milano spicca il volo. Su le banche. Spread sotto 300 punti

Borse europee: in forte rialzo, Milano vola sopra 3%

Le Borse europee sono in forte rialzo, con MIlano che vola sopra il 3%, sulla scia dell'accordo trovato tra Londra e Bruxelles sulla Brexit e dello spiraglio che si e' aperto nella trattativa tra Roma e Bruxelles, dopo che il governo italiano ha lasciato intendere che il 2,4% del deficit/Pil non e' piu' un tabu'. Londra cresce del'1,11%. A Milano l'indice Ftse Mib segna +3,09%. Francoforte avanza dell'1,41% e Parigi dell'1,4%.

Borsa: spicca volo con aperture governo a Ue, +2,84%, su banche

Partenza di seduta lanciata per la Borsa, galvanizzata dalle aperture del governo alla Ue su una possibile riduzione del deficit nella manovra. Prima Matteo Salvini poi l'altro vice premier Di Maio hanno parlato di ritocchi ai numeri; in calo di conseguenza lo spread mentre il listino balza al via. In prima fila titoli bancari e finanziari, con Intesa +5%, Banco Bpm +4,9%, Unicredit +5,3% come Ubi e Mediobanca. Carige sul +12,5%. Su anche Generali (+3,3%), Unipol (+3,2%), Fineco e il risparmio gestito. Tra le altre blue chip Saipem +4,3%, Fca +2,7%, Exor +2,7%, Stm +3,5%.

Borse europee: aprono in rialzo su scia Brexit e Italia

Le Borse europee aprono in rialzo, sulla scia dell'accordo trovato tra Londra e Bruxelles sulla Brexit e dello spiraglio che si e' aperto nella trattativa tra Roma e Bruxelles, dopo che il governo italiano ha lasciato intendere che il 2,4% del deficit/Pil non e' piu' un tabu'. Londra cresce del'1,35% a 7.046 punti. Francoforte avanza dell'1,1% a 11.315 punti e Parigi dello 0,72% a 4.982 punti.

Spread in netto calo sotto 300 punti

Lo spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdi'. Il restringimento dello spread e' legato al'apertura della revisione del deficit/Pil al 2,4% da parte di Lega e M5s. Secondo Matteo Salvini "i decimali non sono problema".

Borsa Tokyo: chiude in rialzo, Nikkei +0,76%

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo, grazie ai titoli delle costruzioni, che balzano in alto sulla scia della notizia che il Giappone ospitera' l'Expo mondiale 2025. C'a' anche grande attenzione ai negoziati tra Cina e Usa. L'indice Nikkei avanza dello 0,76% a 21.812 punti.