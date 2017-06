Manovra, ok della Camera, passa al Senato. Dalla web tax ai voucher: le misure

Via libera finale della Camera al decreto manovra. I voti a favore sono stati 218, i contrari 127 e 5 astenuti. Il decreto, che deve essere convertito in legge entro il 23 giugno, passera' ora all'esame del Senato in seconda lettura.

Manovra, dai voucher alla web tax: tutte le novita'

Dai nuovi voucher, che hanno messo a rischio la tenuta della maggioranza, alla web tax transitoria, la collaborazione rafforzata tra il Fisco italiano e le imprese digitali con ricavi superiori al miliardo e che operano in Italia senza stabile organizzazione. E poi la cosiddetta 'tassa Airbn' sugli affitti brevi, la norma salva-direttori musei, presentata dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha bloccato le nomine di cinque direttori, il ripristino dei poteri dell'Anac. Fino alla marcia indietro su Flixbus e al raddoppio dei fondi al Teatro Eliseo di Roma, passato con il parere contrario del governo. Ecco alcune delle principali modifiche al provvedimento di correzione dei conti approvare nel corso della prima lettura parlamentare:

- I NUOVI VOUCHER Si chiamano 'Libretto famiglia' per i nuclei familiari e 'Contratto di prestazione occasionale' per le imprese. Si prevede un tetto ai compensi unico di 5mila euro l'anno a singola impresa mentre ciascun lavoratore potra' ricevere fino a 2.500 euro l'anno dallo stesso datore di lavoro, per un massimo di 4 ore continuative al giorno per prestazione. Il compenso minimo orario e' pari a 9 euro. Il contratto puo' essere utilizzato dalle imprese fino a 5 lavoratori. Il limite di durata per i privati e' di 280 ore l'anno. Ogni buono del Libretto Famiglia e' da 10 euro utilizzabile per prestazioni non superiori a un'ora.

- WEB TAX Arriva in Italia una norma transitoria. Si tratta di un meccanismo per un accordo preventivo rafforzato tra le multinazionali del web e il Fisco. Si applica a tutti i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro.

- RIPRISTINATI POTERI ANAC Ripristinati i poteri dell'Anac annullati dal Consiglio dei ministri. Si prevede, quindi, che l'Autorita' anticorruzione possa agire in giudizio contro i bandi, gli atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture e non soltanto in caso di violazione del codice.

- ARRIVA TASSA AIRBNB, ANCHE PORTALI STRANIERI 'ESATTORI' Arriva la cedolare secca al 21% sugli affitti brevi, la cosiddetta 'tassa Airbnb'. Anche i portali di prenotazioni online internazionali saranno costretti a diventare 'esattori': le piattaforme online prive di stabile organizzazione in Italia dovranno agire da sostituti d'imposta, nominando un rappresentante fiscale per la riscossione e pagando direttamente all'Agenzia delle Entrate il balzello. Tassa di soggiorno anche per gli affitti brevi: dovranno farla pagare ai loro ospiti anche i portali online di prenotazioni come Airbnb e Booking. I Comuni che dal 2017 possono applicare la tassa agli hotel, ma non l'hanno ancora deliberata, potranno farlo e rimodularla, quindi anche aumentarla, in deroga al blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali.

- ADDIO MONETINE 1-2 CENTESIMI DAL 2018 Stop al conio di monete da 1 e 2 centesimi dal 2018. E' previsto, per i pagamenti integralmente in contanti, che l'importo sia arrotondato, per difetto o per eccesso, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. Quelle in circolazione continueranno a essere accettate.

- NORMA SALVA-DIRETTORE MUSEI Introdotta una norma per superare la sentenza del Tar che ha bocciato le nomine di cinque direttori stranieri dei musei fatte dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Rimossi i limiti contestati dai giudici amministrativi. Si prevede che alla procedura di selezione pubblica internazionale non si applichino i limiti di accesso ai posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni imposti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che prevedono che non si possa accedere ai posti pubblici che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

- ENTRA PRESTITO PONTE DA 600 MLN PER ALITALIA Entra in manovra il decreto Alitalia per il commissariamento e i 600 milioni di prestito ponte finalizzati a garantire la continuita' aziendale e l'operativita' dei voli. Salta cosi' l'aumento da 300 milioni per Invitalia previsto dal testo originale della manovrina.

- NUOVO STOP SU FLIXBUS Dietrofront su Flixbus. Vengono ripristinate le disposizioni del Milleproroghe che il testo originale del decreto manovra mirava a superare. Si stabilisce che solo i raggruppamenti di imprese possano svolgere i servizi di linea interregionali di competenza statale, ovvero quei raggruppamenti di operatori economici il cui mandatario esegue le attivita' principali di trasporto passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie. Essendo Flixbus una piattaforma online che si appoggia alle societa' locali per eseguire il trasporto non potra' ottenere l'autorizzazione a operare. Approvato un odg in Aula che impegna il governo a rimuovere tali ostacoli.

- A TOTO LAVORI A24, RINVIO AL 2028 RATE RIMBORSO ANAS Rinviato il pagamento delle rate e degli interessi di concessione all'Anas per la societa' che gestisce l'autostrada dei Parchi che collega Roma all'Abruzzo. Si tratta delle rate scadute del prezzo del corrispettivo di gara con cui l'imprenditore si era aggiudicato la concessione. I lavori di manutenzione dell'Autostrada dei Parchi (A24-A25) saranno effettuati dal concessionario (Carlo Toto) a valere sui canoni di concessione 2015-2016 gia' dovuti per un totale di 111,7 milioni piu' interessi.

- OK NUOVI STADI CON ALLOGGI MA NO COMPLESSI RESIDENZIALI Gli impianti sportivi potranno essere costruiti o ristrutturati con immobili funzionali o complementari, come ad esempio gli alloggi di servizio per gli atleti o i dipendenti, anche con destinazione d'uso diversa da quella sportiva, ma non sara' possibile realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale. Sara' inoltre possibile costruire, negli stadi con oltre 5mila posti, alloggi di servizio nei limiti del 20% della superficie utile.

- RIMBORSI IVA ACCELERATI Riduzione da 90 a 65 giorni dei tempi dei rimborsi evitando il passaggio intermedio attraverso gli agenti della riscossione.

- RESTA AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT PROFESSIONISTI Nulla di fatto per l'esclusione dei professionisti dall'ampliamento dello split payment.

- ARRIVANO MENSE BIO CERTIFICATE A SCUOLA Dal prossimo anno mense biologiche certificate nelle scuole. Istituito un fondo da 44 milioni di euro per ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di informazione e promozione. Le scuole che vorranno attivare il servizio di mensa biologica dovranno inserire le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici.

- ECOBONUS INCAPIENTI I contribuenti incapienti potranno cedere l'ecobonus per i lavori condominiali.

- LIBERALIZZAZIONE EDICOLE, BASTA SCIA PER APRIRLE Per aprire un'edicola bastera' la Scia, la segnalazione certificata di inizio attivita'. Anticipate in parte alcune norme della delega sull'editoria.

- ADDIO STUDI SETTORE, ARRIVANO INDICI AFFIDABILITA' Assorbito il ddl parlamentare che prevede l'istituzione di indicatori per verificare la normalita' e coerenza della gestione aziendale e professionale. Si introduce un regime premiale crescente su una scala da 1 a 10 in base al grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

- PIU' SOLDI ALLE PROVINCE Sono stati destinati 170 milioni di euro in piu' per finanziare le funzioni fondamentali come la gestione di strade e scuole. Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispetto ai 110 milioni per l'anno in corso e 80 milioni dal 2018 previsti dal testo originale del decreto. Nel 2019 il finanziamento resta di 80 milioni. Inoltre per gli interventi di edilizia scolastica sono previsti altri 15 milioni per il 2017 destinati anche alle citta' metropolitane. Un contributo di 10 milioni e' destinato poi alle Province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015. E altri 10 milioni arrivano dalla sospensione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilita'.

- TURN OVER COMUNI E REGIONI VIRTUOSE E' esteso il turn over del personale al 100 per cento per i Comuni fino a tremila abitanti, purche' il rapporto tra le spese per il personale e la media delle entrate correnti sia inferiore al 24 per cento negli ultimi tre anni. Nelle regioni virtuose che nell'anno precedente hanno mantenuto una spesa per il personale inferiore al 12% delle entrate correnti, al netto di quelle a destinazione vincolata, il tetto del turnover sale dal 25% al 75%.

- STRETTA FURBETTI BUS E RIMBORSO TOTALE BIGLIETTO Arriva una stretta per i furbetti che non pagano il biglietto di bus e metropolitane. Previsto il rimborso totale del biglietto del bus in caso di ritardo superiore ai 60 minuti.

- STOP BUS EURO 0-1, ARRIVANO CONTA PASSEGGERI ED E-TICKET Stop ai vecchi bus a benzina o gasolio Euro 0 e 1, cosi' come ai veicoli per il trasporto pubblico appartenenti alle categorie M2 e M3. I veicoli dovranno essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri cosi' come di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.

- PROVENTI MULTE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE Prevista per gli anni 2017 e 2018 la possibilita' per le Province e le citta' metropolitane di utilizzare le quote delle sanzioni stradali per finanziare gli oneri riguardanti la viabilita' e polizia stradale per il miglioramento della sicurezza stradale.

- PALETTI COMUNI PER CIRCOLAZIONE RISCIO' Arrivano i paletti alla circolazione dei riscio' turistici nei centri storici. - PIU' FACILE CESSIONE NPL Le societa' di cartolarizzazione, cessionare dei crediti deteriorati, potranno concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti.

- FONDI PENSIONE SALVI DA BAIL IN I fondi di previdenza complementare saranno esclusi dal bail in.

- OK PROROGA DIRIGENTI AGENZIE FISCALI Estesi al 30 giugno 2018 i contratti per far fronte alla carenza di dirigenti delle Agenzie fiscali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che aveva bocciato le nomine. Ci sara' tempo, sempre fino al 30 giugno 2018, per coprire, tramite concorsi, le carenze di organico dei dirigenti.

- OK ANCHE IN 2017 COMPENSAZIONE CARTELLE-CREDITI P.A. Estesa la possibilita' di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della P.a.

- 1,3 MLD IN PIU' PER STABILIZZARE 15MILA DOCENTI Arrivano 1,3 miliardi in piu' fino al 2026 per stabilizzare 15.100 docenti precari della scuola.

- FONDI UNIVERSITA' SUD NON SPESI RIASSEGNATI AD ATENEI Le risorse stanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il piano nazionale per il Sud-Sistema universitario non spese vengono riassegnate in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle universita' alle quali quei fondi erano stati inizialmente destinati.

- OK 25 ASSUNZIONI MAGISTRATI CORTE CONTI Autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione di 25 nuovi magistrati alla Corte dei Conti.

- AL VIA RIMBORSI VELOCI E DIRETTI 730 IN AREE SISMA I contribuenti delle aree colpite dagli eventi sismici nel 2016 potranno presentare il modello 730 quest'anno senza sostituto d'imposta e ricevere i rimborsi fiscali direttamente dall'Agenzia delle Entrate in tempi ridotti.

- OK A 90% FONDO SOLIDARIETA' PER COMUNI TERREMOTATI Ai Comuni terremotati sara' erogato il 90% del fondo di solidarieta' comunale 2017 "ai fini di fronteggiare i problemi di liquidita'.

- 'SISMABONUS' ANCHE PER ACQUISTO CASE RICOSTRUITE Potra' usufruire del 'sismabonus', la detrazione al 75% in 5 anni con tetto a 96mila euro, anche chi acquista una casa demolita e ricostruita nelle aree ad alto rischio sismico.

- CREDITO IMPOSTA PUBBLICITA' STAMPA E TV Arriva dal 2018 un credito d'imposta del 75% (del valore incrementale degli investimenti effettuati) per le imprese e i lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle emittenti tv e radio locali analogiche e digitali.

- PALETTI RIENTRO CERVELLI I lavoratori rimpatriati che hanno utilizzato le norme per il rientro dei cervelli in Italia non potranno piu' usufruire del beneficio fiscale, se non mantengono la residenza italiana per almeno due anni.

- MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONDOMINI Viene stabilizzata nell'ordinamento la mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilita' medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicita' nonche' contratti assicurativi, bancari e finanziari.

- NUOVI FONDI A MATERA Aumenta di un milione di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni) lo stanziamento previsto in favore del Comune di Matera, "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2017 al 2019.