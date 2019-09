Manovra, pronto il nuovo Def. Dall'Europa sconto da 11 miliardi

Far fronte a quello che egli stesso chiama "il conto del Papeete", cioè mettere una toppa ai cattivi rapporti con Bruxelles, recuperare l’effetto spread e al tempo stesso fare una manovra espansiva. Questo l'obiettivo del ministro Gualtieri. E i capisaldi della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), all'esame del Cdm tra domani e venerdì, rispecchieranno questi criteri. Come spiega la Repubblica, la manovra sarà di circa 30 miliardi di cui 23,1 destinati alla sterilizzazione dell’Iva, 2 per le spese indifferibili e circa 5 per l’operazione cuneo fiscale. Per far fronte a queste “spese” ci sarà una richiesta di flessibilità a Bruxelles di circa 0,6 punti di Pil, cioè 10,8 miliardi, e questo comporterà che l’attuale deficit-Pil tendenziale, cioè senza toccare nulla, che segna l’1,5 per cento potrà salire al 2-2,1 per cento o intorno a questa cifra.

La cosa rilevante è che dato il carattere espansivo della manovra è che il deficit-Pil del 2020 sarà uguale a quello di chiusura del 2019 che dovrebbe essere appunto il 2 per cento o al massimo il 2,1. Stesso ragionamento per il debito: il 2019, con lo scalino dovuto alla nuova contabilizzazione, sta al 134,6 per cento del Pil; quello che è certo è che per il 2020 sarà più basso di questa soglia. Tenendo conto della minore spesa per interessi che sarà rilevante, per la discesa dello spread e per il quadro internazionale, la caccia alle risorse sarà di 15 miliardi: somma che dovrebbe essere colmata da spending review, revisione degli sgravi fiscali e lotta all’evasione con incentivazione dell’uso delle carte di credito attraverso sgravi fiscali per chi la usa e fatturazione elettronica.

Conte: patto con italiani onesti contro evasione. E rilancia crescita

"Mi rivolgo direttamente agli italiani. Agli italiani onesti". E' da New York, dove e' presente per partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'Onu, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia "una svolta radicale". Chiede ai cittadini "un patto", ovvero quello di accettare "un provvedimento complessivo, non una singola misura" che "non e' mai stato realizzato prima" per risolvere "il problema endemico" dell'evasione. Il premier mette le mani avanti, spiega che "sono in corso delle simulazioni", che non c'e' nulla di definitivo ma sottolinea anche che "non servono misure palliative". "Voglio preparare gli italiani", si limita a dire Conte, l'esecutivo e' al lavoro per contrastare "la maggiore iniquita' in un sistema collettivo". Con "una misura nuova" perche' cosi' "pagheremo tutti di meno". Dopo aver chiuso la 'querelle' sulla cosiddetta 'tassa sulle merendine' il Capo del governo apre un altro fronte. In attesa della presentazione del Def. Conte non svela i numeri ma rilancia ancora una volta il tema della crescita anche se "all'interno delle regole". Il fatto e' che in Europa ora c'e' "una maggiore sensibilita'", una consapevolezza comune che occorre "abbandonare le politiche di austerita'". Percio' si potra' chiedere all'Europa maggiore flessibilita', "sfruttando le pieghe normative per una politica di crescita". Il principio e' sempre lo stesso: "Siamo - ha detto il presidente del Consiglio - per una politica espansiva in materia economico-sociale. Io ho sempre considerato il Patto di stabilita' e crescita come un patto in cui la stabilita' e' la premessa per la crescita e non e' fine a se' stessa".