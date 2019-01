Manovra, reddito cittadinanza e quota 100/ "Mercoledì o giovedi il decreto"

"Il decreto unico su reddito di cittadinanza e quota 100 dovrebbe essere approvato tra mercoledì e giovedì della prossima settimana". Ad annunciarlo ad Affaritaliani.it è il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon. Quanto al caso dei fondi per i disabili, che ha Matteo Salvini ha chiesto di inserire nel provvedimento, Durigon ha risposto: "Ci stanno ragionando".

Pensioni, Conte: quota 100 servirà a ricambio generazionale

"Su quota 100 voglio fare qualche precisazione: la stiamo impostando non solo come riforma Fornero ma.per assicurare il ricambio generazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando agli stati generali dei consulenti del lavoro. "Non anticipo dati su come si dipanerà - ha aggiunto - vi anticipo solo che Eni nel 2019 per un lavoratore che andrà in pensione ne assumera due o tre" Conte ha annunciato inoltre che ci sarà un nuovo vertice con le aziende partecipate: ." Li abbiamo Già convocati sul piano investimenti per un nuovo incontro a palazzo Chigi a fine gennaio per valorizzare al massimo le riforme ".

Reddito cittadinanza: Conte, vaglio Ragioneria non significa problemi

"Lo slittamento e' dovuto al fatto che e' un provvedimento molto complesso. Ci stiamo lavorando da mesi. Vogliamo farlo bene. Stiamo prevedendo un sistema integrato. Stiamo acquisendo il parere della Ragioneria, ma non significa che ci siano problemi, assolutamente". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al termine del suo intervento agli Stati generali dei consulenti del lavoro.

Reddito di cittadinanza, Conte: Ne beneficerà anche la produttività

"Ne beneficerà non soltanto la stabilità sociale ma anche la produttività". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riguardo al reddito di cittadinanza nel suo intervento agli Stati generali dei Consulenti del lavoro. Il premier ha poi ribadito che i "datori di lavoro avranno diritto a detrazioni fiscali".