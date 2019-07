Salvini: "Vogliamo manovra molto anticipata. Ma non ci sostituiamo al premier"

Manovra: al via incontro Salvini con le parti sociali

E' in corso al Viminale l'incontro convocato da Matteo Salvini con i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria per un confronto in vista della preparazione della manovra d'autunno. All'incontro partecipato sindacati e associazioni datoriali per un numero complessivo di 43 sigle. Per il governo anche i sottosegretari al Lavoro Claudio Durigon e al Mef Massimo Bitonci, con il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia.

SALVINI A PARTI SOCIALI: VOGLIAMO MANOVRA MOLTO ANTICIPATA

"La manovra economica vogliamo che sia il piu' anticipata possibile, vogliamo definirne i punti tra luglio ed agosto, vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti anche critici". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto l'incontro con le parti sociali al Viminale. "E' l'inizio di un percorso, non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio", ha aggounto il vicepremier.

MANOVRA: FONTI, FIAT TAX FAMILIARE 15% CON TETTO 55 MILA EURO

L'obiettivo della Lega e' la flat tax con un'unica deduzione fiscale che assorbira' tutte le altre portando al 15 per cento l'aliquota fino a 55 mila euro di reddito. Lo avrebbe detto l'ex sottosegretario, ideologo della flat tax per la Lega Armando Siri, al tavolo in corso al Viminale con le parti sociali. Secondo quanto riferiscono delle fonti, Siri ha spiegato che ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti, con un grande impulso ai consumi. L'impatto del provvedimento sarebbe pari a risparmi pari a 3.500 euro per una famiglie monoreddito con un figlio. L' intenzione - avrebbe aggiunto - e' di portare nelle tasche degli italiani 12- 13 miliardi di euro. Nessuno - ha precisato - perdera' un centesimo nessuno paghera' di piu' rispetto a quanto paga gia'.